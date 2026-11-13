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Preocupación por Ari Telch: lanza insultos en teatro y vecinos lo denuncian por daños en propiedad

Estas acciones se suman al extraño mensaje que publicó el fin de semana en el que insinuó que era acosado por una mujer y que resultó una broma

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
arik telch.jpg

Ari Telch

Instagram / Captura De Primera Mano

Ari Telch enfrenta una denuncia en la Fiscalía de Morelos.

Este jueves, vecinos del actor acudieron ante la autoridad para integrar una carpeta de investigación contra el actor por daños en propiedad ajena.
“Lanzó un camastro hacia una casa contigua”, explicó uno de los vecinos denunciantes en el programa De Primera Mano, Fernando Murillo.
Esta acción, sin embargo, es la más reciente de una serie que comenzó hace varias semanas y que, asegura Murillo, ha escalado día a día.
Los vecinos compartieron videos en los que se ve a Ari Telch haciendo lo que parece boxeo de sombra pero frente a unos maceteros del jardín del fraccionamiento donde vive.
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También hay videos de cámaras de seguridad en los que se le ve con actitudes erráticas y amenazantes, de acuerdo con el testimonio de los vecinos.

“Sabemos lo que él mismo ha dicho sobre la condición de su enfermedad. Es algo que nos preocupa pero también nos preocupa que sus actitudes puedan lastimar a un vecino”, dijo Murillo.

Telch, en efecto, habla con frecuencia de su diagnostico de trastorno bipolar.

¿Qué pasó con Ari Telch en el teatro?

Lalo Carrillo, conductor de De Primera Mano, narró que Telch también tuvo una actitud violenta en la función de teatro del lunes de su obra “D´Mente”.

“Se invitó a actores de la Casa del Actor pero Ari Telch de repente de la nada comienza a faltarles al respeto, una situación muy fuera de lugar”.
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Los actores, de hecho, abandonaron el teatro antes de que terminara la función ante las mentadas que lanzó Ari.

Se mostró, en efecto, un video en el que se va a Humberto Dupeyrón abandonando la sala del Teatro Xola.

ari telch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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