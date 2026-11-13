Poncho de Nigris anuncia al rival de Masad Altamimi pero él lo desmiente: “No he firmado el contrato”

Masad Altamimi ya fue anunciado desde hace dos semanas como uno de los famosos que pelearán en el Ring Royale 2.

Lo que no se había anunciado es su rival. La tarde de este 12 de noviembre, la cuenta oficial del evento publicó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que aparece Masad Altamimi vestido como gladiador romano (concepto general de la publicidad del Ring Royale 2) en un coliseo en el que también se puede ver a su supuesto rival: Aldo de Nigris.

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La respuesta de Masad Altamimi

Los fans de Aldo se emocionaron y por supuesto dieron por descontado el triunfo del ganador de La Casa de los Famosos 3.

Sin embargo, horas mas tarde, Masad Altamimi apareció públicamente para negar la pelea.

“La verdad es que no he firmado contrato... Poncho la verdad... es mi amigo... pero no hay contrato”, dijo Masad al sitio de Ernesto Buitrón.

Masad explicó que muy probablemente la noticia que dio Poncho de Nigris se debe a una confusión y pidió tiempo para aclarar la situación con su mánager.

Además, dijo que no ha firmado porque tiene otra oferta con otra empresa.