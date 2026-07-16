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Farruko destapa que dejó el cristianismo porque “sentía que ME VEÍAN como dinero”

El puertorriqueño dijo haberse sentido utilizado por la iglesia, lo que lo orilló a tomar una dura decisión con respecto a su vida y su fe.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Farruko | Foto: Getty Images

El reguetonero Farruko dejó el cristianismo por fuertes razones.

Getty Images

“En el sistema congregacional yo no me voy a meter’ porque lo que quieren es acaparar y sacar provecho”.

El reguetonero Farruko sorprendió al lanzar duras críticas en contra de la Iglesia cristiana, pues destapó que tras convertirse lo veían como fuente de dinero.

Fue durante su participación en el podcast de ‘Benny Benni’ que el puertorriqueño narró su experiencia con la mencionada religión y los motivos por los que decidió alejarse, esto luego de que el entrevistador mencionara que en “la iglesia te ven con un signo de dinero”.

“La palabra lo dice. En la misma iglesia está el enemigo, el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas… Claro (que te ven con signo de dinero). Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí”, relató.

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Al tiempo, agregó que “habiendo gente con más necesidad que va con depresión. Es un hospital, ¿me entiendes? Ahí no es un farandulero de tengo un fulano congregándose en mi iglesia, ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesita ser escuchada (…) uno se vuelve una distracción, por eso dije: ‘en el sistema congregacional yo no me voy a meter’ porque lo que quieren es acaparar y sacar provecho”, mencionó.

Cabe recordar que Farruko se convirtió al cristianismo el 12 de febrero de 2022 y lo hizo público en un concierto en el FTX Arena de Miami.

En aquel momento ofreció disculpas por el contenido de sus canciones y advirtió que habría un cambio en su vida y su música. Sin embargo, fue hasta octubre de 2023 que dijo los motivos por los que lo hizo.

“Estaba en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio. Yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital. Mi corazón va muy rápido y siento que el cuerpo no me está haciendo caso”, relató.
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Ericka Rodríguez

En la condición que enfrentó dijo que comenzó a cuestionarle a Dios y las respuestas que encontró lo hicieron reflexionar y experimentar una transformación espiritual.

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“Lo que me pasó ahí, yo siento que la muerte me visitó. Sentí lo que sienten las personas que se están muriendo. Estaba lamentándome de las cosas que no cumplí, cuando fui al hospital no tenía nada”, concluyó.

Farruko Religión
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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