Masad Altamimi, el “árabe mexicano” que enciende las redes con sus fotos, entra a La Casa de los Famosos

Masad Altamimi tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram.

En esta red social, el influencer publica algunos de sus contenidos más virales, relacionados casi siempre con su forma de pensamiento respecto al amor y la pareja.

“Un árabe en México” es la descripción con la que se presenta Masad, quién incluso a veces aparece en ya videos con un turbante en la cabeza.

Altamimi fue presentado este miércoles 15 de julio como el décimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

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Hasta ahora se ha revelado a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Flor Vigna.

¿Quién es Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México?

Realizado siempre en clave de humor, el contenido de Massad suele ser provocador ya que desafía lo políticamente correcto en temas, por ejemplo, relacionados con la manera en que se debe construir una pareja ya que no está de acuerdo con que una mujer puede pagar la cuenta de la cita en un restaurante.

“No lo permitiría”, dice en un vídeo de su perfil de Instagram, donde también asegura que quiere tener 15 hijos con su pareja.

Altamimi, sin embargo, también hace evidente que desde que se mudó a México ha cambiado mucho su mentalidad, ya que ahora se considera un “hombre no tóxico” y asegura que una relación se basa en un acuerdo: yo puedo, tú puedes; yo no puedo, tú no puedes.

Masad también es muy viral por las fotos en las que muestra su torso marcado por los músculos trabajados en el gimnasio.

De hecho, él mismo ha dicho que las fotos que más le gustan son aquellas en las que muestra esta parte de su cuerpo.