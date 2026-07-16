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Masad Altamimi, el “árabe mexicano” que enciende las redes con sus fotos, entra a La Casa de los Famosos

El reality show de TelevisaUnivision comienza el 26 de julio

Julio 15, 2026 • 
Alejandro Flores
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Masad Altamimi

Instagram

Masad Altamimi tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram.

En esta red social, el influencer publica algunos de sus contenidos más virales, relacionados casi siempre con su forma de pensamiento respecto al amor y la pareja.
“Un árabe en México” es la descripción con la que se presenta Masad, quién incluso a veces aparece en ya videos con un turbante en la cabeza.
Altamimi fue presentado este miércoles 15 de julio como el décimo habitante de La Casa de los Famosos México 2026.

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Hasta ahora se ha revelado a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yahir, Cynthia Klitbo, Moisés Peñaloza, Ximena Herrera, Aldo Rendón y Flor Vigna.

¿Quién es Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México?

Realizado siempre en clave de humor, el contenido de Massad suele ser provocador ya que desafía lo políticamente correcto en temas, por ejemplo, relacionados con la manera en que se debe construir una pareja ya que no está de acuerdo con que una mujer puede pagar la cuenta de la cita en un restaurante.

“No lo permitiría”, dice en un vídeo de su perfil de Instagram, donde también asegura que quiere tener 15 hijos con su pareja.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Altamimi, sin embargo, también hace evidente que desde que se mudó a México ha cambiado mucho su mentalidad, ya que ahora se considera un “hombre no tóxico” y asegura que una relación se basa en un acuerdo: yo puedo, tú puedes; yo no puedo, tú no puedes.
Masad también es muy viral por las fotos en las que muestra su torso marcado por los músculos trabajados en el gimnasio.

De hecho, él mismo ha dicho que las fotos que más le gustan son aquellas en las que muestra esta parte de su cuerpo.

La Casa de los Famosos México Masad Altamimi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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