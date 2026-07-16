Mhoni Vidente predice quién será campeón del mundo: ¿España o Argentina?

La mitad de su predicción ya se cumplió: desde antes de que empezara el torneo, Mhoni Vidente predijo que España llegaría a la final.

En esa predicción tenía todavía algunos elementos borrosos: por ejemplo, no tenía claro si el otro finalista sería Argentina o Portugal.

Portugal, como se vio, fue un equipo descompuesto, con Cristiano Ronaldo atravesando una crisis física que se reflejo en un futbol muy pobre.

Por el contrario, Argentina ha sido un equipo heroico, viniendo siempre de atrás para ganarle a Egipto, Cabo Verde e Inglaterra.

De hecho, Mhoni Vidente predijo el triunfo de Argentina sobre los ingleses horas antes de que realizara el juego.

TE RECOMENDAMOS: Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué consejo le dio su amiga Wendy Guevara?

¿Quién será campeón del mundo?

Y ahora tiene muy claro quién va a ganar la copa.

“España ha sido uno de los equipos que juega muy tranquilamente los torneos. Empezó muy temeroso pero ahora lo veo levantando la copa”.

Dice Mhoni que los dos finalistas son buenos equipos pero definitivamente España sumará su segundo título.

España tiene ahora una generación de jugadores que parece destinada a sumar muchos títulos.

Con Olmo en medio campo y Yamal en la delantera, venció a Francia en semifinales.

