Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Mhoni Vidente predice quién será campeón del mundo: ¿España o Argentina?

La tarotista ya tiene la mitad de su predicción cumplida, pues había vaticinado que España llegaría a la final

Julio 15, 2026 • 
Alejandro Flores
moni vidente campeon del mundo.jpg

Lamine Yamal contra Lio Messi

Instagram / Getty Images

La mitad de su predicción ya se cumplió: desde antes de que empezara el torneo, Mhoni Vidente predijo que España llegaría a la final.

En esa predicción tenía todavía algunos elementos borrosos: por ejemplo, no tenía claro si el otro finalista sería Argentina o Portugal.
Portugal, como se vio, fue un equipo descompuesto, con Cristiano Ronaldo atravesando una crisis física que se reflejo en un futbol muy pobre.
Por el contrario, Argentina ha sido un equipo heroico, viniendo siempre de atrás para ganarle a Egipto, Cabo Verde e Inglaterra.
De hecho, Mhoni Vidente predijo el triunfo de Argentina sobre los ingleses horas antes de que realizara el juego.
TE RECOMENDAMOS: Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué consejo le dio su amiga Wendy Guevara?

¿Quién será campeón del mundo?

Y ahora tiene muy claro quién va a ganar la copa.

“España ha sido uno de los equipos que juega muy tranquilamente los torneos. Empezó muy temeroso pero ahora lo veo levantando la copa”.

Dice Mhoni que los dos finalistas son buenos equipos pero definitivamente España sumará su segundo título.

España tiene ahora una generación de jugadores que parece destinada a sumar muchos títulos.

Con Olmo en medio campo y Yamal en la delantera, venció a Francia en semifinales.

Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sergio-Mayer-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori destapa que PONDRÁ UN ALTO a Natalia Subtil tras 10 años diciendo que no aporta para su hija
Julio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
karinatorres-wendy-.jpg
Famosos
Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué consejo le dio su amiga Wendy Guevara?
Julio 15, 2026
 · 
Nayib Canaán
Productor-Netas.jpg
Famosos
Despiden con profunda tristeza al productor de ‘Netas Divinas’: “qué privilegio haberte conocido”
Julio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tano-Elizalde.jpg
Famosos
Tano Elizalde manda mensaje a quienes LO ACUSAN por la muerte de Valentín Elizalde
Julio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo feinmannmemes.jpg
Viral
Los despiadados memes de Eduardo Feinmann contra México luego de que Argentina clasificó a la final
El comentarista publicó varios mensajes para alimentar la supuesta “rivalidad” entre argentinos y mexicanos
Julio 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
messi-tania-rincon.jpg
Viral
¿Messi le hizo la gatada a Tania Rincón? Saludó de abrazo a compañeros de TUDN, pero a ella de lejitos
Se viralizó un momento en el que quizá le ganó la emoción a Lionel.
Julio 15, 2026
 · 
TVyNovelas
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Héctor Parra podría SALIR DE LA CÁRCEL mientras Daniela continúa en ‘MasterChef 24/7’
Aunque el actor fue condenado a 12 años y seis meses, un fallo podría liberarlo “en cualquier momento”.
Julio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Franco-Escamilla.jpg
Famosos
Franco Escamilla se convierte en el PRIMER COMEDIANTE mexicano en dar show en el Madison Square Garden
El regiomontano sorprendió al dar a conocer que llevará su espectáculo ‘El Juicio’ a Nueva York.
Julio 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez