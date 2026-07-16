A don Eric del Castillo le practicaron un cateterismo URGENTE por problemas en las arterias

“Podría perder un pie o una pierna”.

Con mucha preocupación se dio a conocer que don Eric del Castillo fue hospitalizado tras presentar problemas en las arterias y por lo que le tuvieron que practicar una cirugía de emergencia.

El actor, de 95 años, ya fue dado de alta y, aunque su hija Verónica reveló que “ya pasó lo peor”, admitió que se llevaron un gran “susto”.

“Ya pasó lo peor. Fue un sustito, pero realmente fue todo controlado. Tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, dijo para el programa ‘De Primera Mano’.

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Y añadió que “le practicaron un cateterismo para meterle un stent y abrir la vena que estaba bloqueada el 85% de la pierna derecha y 30% de la pierna izquierda. Entonces, se le tenía que practicar un bloqueo en la espalda baja”, explicó Verónica.

La comunicadora indicó que fue el cardiólogo quien les hizo saber que don Eric necesitaba de carácter “urgente” una intervención, pues de lo contrario “podría perder un pie o una pierna”.

“El cardiólogo me dijo: ‘No, espérate. Esto está más grave y esto urge’ y pues ya fue lo que se le hizo. Gracias a Dios hoy lo saqué (del hospital) después de tres días”, dijo.

La hermana de Kate enfatizó que el procedimiento no fue complicado e incluso adelantó que tendrá que regresar al hospital para una segunda intervención.

“(A mi papá) le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria, es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria alíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100% de la sangre”, compartió.

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