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A don Eric del Castillo le practicaron un cateterismo URGENTE por problemas en las arterias

Los médicos se dieron cuenta que las arterias de sus piernas se encontraban bloqueadas.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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A don Eric del Castillo le practicaron una intervención de emergencia.

Getty Images

“Podría perder un pie o una pierna”.

Con mucha preocupación se dio a conocer que don Eric del Castillo fue hospitalizado tras presentar problemas en las arterias y por lo que le tuvieron que practicar una cirugía de emergencia.

El actor, de 95 años, ya fue dado de alta y, aunque su hija Verónica reveló que “ya pasó lo peor”, admitió que se llevaron un gran “susto”.

“Ya pasó lo peor. Fue un sustito, pero realmente fue todo controlado. Tiene un problema de arterias en las piernas que están tapadas”, dijo para el programa ‘De Primera Mano’.

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Y añadió que “le practicaron un cateterismo para meterle un stent y abrir la vena que estaba bloqueada el 85% de la pierna derecha y 30% de la pierna izquierda. Entonces, se le tenía que practicar un bloqueo en la espalda baja”, explicó Verónica.

La comunicadora indicó que fue el cardiólogo quien les hizo saber que don Eric necesitaba de carácter “urgente” una intervención, pues de lo contrario “podría perder un pie o una pierna”.

“El cardiólogo me dijo: ‘No, espérate. Esto está más grave y esto urge’ y pues ya fue lo que se le hizo. Gracias a Dios hoy lo saqué (del hospital) después de tres días”, dijo.

La hermana de Kate enfatizó que el procedimiento no fue complicado e incluso adelantó que tendrá que regresar al hospital para una segunda intervención.

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“(A mi papá) le hicieron un cateterismo que viene siendo intervenir con una punción la arteria, es la segunda arteria principal del cuerpo, la arteria alíaca. A la altura de la ingle le meten una agujita delgadita, la inflan como un globito y le meten una malla y esta malla ya permite el flujo al 100% de la sangre”, compartió.

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“Él ya está perfecto. La verdad es que está muy bien del corazón y solamente era la falta de circulación en las piernas, que eso tal vez era lo que le provocaba el dolor en la espalda baja. Ahora en 15 días le vamos a realizar el siguiente procedimiento que es para la espalda baja, que también es sin anestesia general, simplemente es quemarle los nervios (…) eso se llama realizarle un bloqueo”, concluyó.

eric del castillo cirugía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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