La venganza de Tiaré Scanda contra “Muchachitas” duró 40 capítulos en la vida real: “Llegaba a dormir”

Tiaré Scanda lo recuerda incluso como algo “lindo”.

A la luz de la historia y tomando en cuenta que es una anécdota que sucedió hace casi 35 años, la actriz mexicana está segura de que hizo lo correcto.

Scanda fue una de las protagonistas de “Muchachitas”, telenovela legendaria que dio impulso a carreras de jóvenes actrices como Kate del Castillo, Cecilia Tijerina e Itatí Cantoral, bajo la producción de Emilio Larrosa.

El éxito de aquel melodrama fue tan alto que generó la idea de productos alternativos, entre ellos una obra de teatro.

Eso complicó la agenda de muchos de los protagonistas, ya que la temporada implicaba una gira por varias ciudades de México.

TE RECOMENDAMOS: Marianne Gonzaga exhibe en redes su examen psicológico, tras acusación de ser una mamá maltratadora

Tiaré entonces decidió negarse a participar en la obra de teatro. Fue, cuenta ahora Scanda, una decisión que le costó caro: fue castigada dentro de la telenovela.

El castigo contra Tiaré Scanda

A raíz de que se negó a estar en la obra, el libreto de su personaje cambió de manera radical: el villano, interpretado por Alejandro Camacho, pierde los estribos y la ataca hasta casi asfixiarla.

La actriz lo recuerda así:

“Siempre he sido rebelde. Ese final fue una deliciosa venganza involuntaria. Me quisieron castigar y por eso Elena pasa 40 capítulos en coma”, le dijo al canal Tlnovelas de Televisa.

Tiaré dice que la venganza consistió en que durante todo ese tiempo su trabajo “actoral” consistió en llegar al set de grabación, acostarse en la cama del hospital y esperar... y esperar.