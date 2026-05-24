Exnovio de Kim Shantal exhibe conversaciones: “Dijo que era el amor de su vida y me engañó en La Mansión VIP”

“Tuviste tantos momentos para elegirme y en ninguno me elegiste a mí”, dice Lalo Occoner, el que era nuevo de Kim Shantal hasta hace dos semanas.

Shantal entró a La Mansión VIP, donde se reencontró con su ex, Suavecito. A su vez, Suavecito tenía novia: Queen Buenrostro.

Las relaciones se complicaron cuando Kim y Suavecito tuvieron varios encuentros íntimos dentro de La Mansión VIP, lo que desencadenó el rompimiento de Queen con Suavecito y de Kim con Lalo.

Ahora es Lalo el que decidió ofrecer su versión de los hechos.

“Y ni se ataquen porque de todo tengo pruebas”, dice al inicio de un largo video de 17 minutos en el que narra día por día lo que pasó desde que Kim entró a La Mansión VIP.

Las acusaciones de Lalo contra Kim Shantal

El creador de contenido y bailarín empezó por mostrar capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con Kim Shantal antes de entrar al reality.

En esos chats, Kim y él se ponen de acuerdo en ciertos límites que tendrá ella dentro de La Mansión y ambos aseguran que se tienen confianza y que su amor superará cualquier contratiempo.... excepto la infidelidad.

“Ella misma me dijo que si dentro de La Mansión le ponían un reto en el que tuviera una cercanía con él, lo rechazaría. Pero al segundo día aceptó un reto así”.

En efecto, Kim Shantal estuvo esposada 24 horas con Suavecito y a partir de entonces comenzaron un coqueteo que termino con encuentros en lugares como el baño y el respiradero.

De acuerdo con la versión de Lalo, la producción del reality obstaculizó sus súper chats para dar la impresión de que él había abandonado a Kim.

@lalo_oconner Siempre te apoyé, y en esta última ocasión lo haré recordarte que paso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No normalizes la infidelidad @Kim Shantal ♬ sonido original - Lalo Oconner

Asegura, al final del video que se sintió defraudado:

“Si no tienes los valores de la confianza y la lealtad en tu vida, vas a fallar. Yo le di mi amor y mi apoyo incondicional a Kim”.

Lalo, quien es stripper, asegura incluso que mientras fue novio de Kim, dejó de hacer bailes privados.

