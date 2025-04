Un exnovio de Laura Flores reveló que la actriz lo terminó con una carta, ¡para irse con otro hombre!

Laura Flores y Carlos Hermosillo tuvieron un tórrido romance que terminó de forma abrupta por razones que hasta hoy eran desconocidas. No así, a casi 40 años de esta separación, el futbolista del Cruz Azul recordó que lo dejaron con una carta, y además, poco después se enteró de que había otra persona involucrada.

Carlos Hermosillo confesó que Laura Flores le rompió el corazón antes de un mundial

Durante una charla para el canal de YouTube de Anette Cuburu, Carlos Hermosillo recordó parte de la relación que tuvo con Laura Flores en los 80. De acuerdo con los dichos del futbolista, este noviazgo fue muy importante para él, pues a pesar de que eran jóvenes, estuvieron muy enamorados. Por lo que jamás imaginó que todo acabaría con una carta, justo antes de que él disputara un Mundial de Futbol como jugador convocado.

“Nosotros (la Selección Mexicana) íbamos para el Mundial del 86. Nos fuimos a concentrar en La Malinche. Ya cuando me iba, Laura me dio una carta y me dijo: ‘No la leas hasta que llegues allá’. No la leí, pero pensé: ‘Una carta de que te voy a extrañar’. Y no, cuando llegué al cuarto y la leí, pues me estaban terminando con una carta’”, recordó el futbolista, admitiendo que esto sí fue algo que le dolió.

Sin embargo, la mayor decepción llegaría poco después, cuando uno de sus compañeros de equipo le contó que la artista se había comprometido con otro hombre. Sobre la identidad de este tercero, reveló que fue con Sergio Fachelli, quien poco después se convirtió en el primer esposo de Laura Flores.

Pese a lo doloroso de esta ruptura, el deportista aseguró que recuerda esa época con cariño, y aclaró además que tiempo después tuvo la oportunidad de regresar con ella, pero decidió no hacerlo porque ya había concluido este episodio para él.

Cuántas veces ha estado casada Laura Flores y con quiénes

Laura Flores lleva cinco matrimonios. La primera vez que se casó fue en 1986 con Sergio Pachelli; la segunda fue en 1992 con Miguel Ángel Durán; la tercera fue en 1998 con José Ramón Diez; la cuarta fue en 2013 con Eduardo Fonseca; y la quinta en 2019 con Matthew Flannery.

¿Quién es el novio de Laura Flores en 2025?

Luego de su último divorcio, la actriz de “Piel de otoño” decidió apostar una vez más por el amor y sorprendió a todos sus fanáticos al revelar la identidad de su nuevo galán. Actualmente, Laura Flores tiene una relación con Lalo Salazar, romance que según lo que ambos han compartido, comenzó apenas en 2025, a pesar de que se conocen desde hace muchos años debido al medio en el que se desenvuelven.