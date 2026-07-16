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Hay cucarachas en MasterChef México: “Va una volando así”

Lancer y Michelle se enfrentaron a la aparición del insecto rastrero en la Cocina Más Famosa de México

Julio 15, 2026 • 
Alejandro Flores
cucaracha masterchef.jpg

Lancer y Michelle

Instagram

Es la primera vez que sucede en MasterChef México: una cucaracha que deambula impunemente.

El reality show cambió para su edición de este año a un formato de 24/7, en el que el público puede ver a los concursantes no solamente en la cocina, también en la casa en la que viven, duermen y estudian.
En este nuevo formato se han mostrado aspectos que pasaban desapercibidos en las ediciones anteriores, desde romances hasta peleas y envidias.
Pero también es han visto algunos eventos curiosos y tal fue el caso de lo que le sucedió a Lancer y Michelle.
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Así fue la aparición de la cucaracha en MasterChef

Estos dos cocineros protagonizaron, de hecho, el primer romance dentro del reality. Desde la segunda semana comenzaron a tener arrumacos y para la siguiente, ya era común verlos siempre juntos y compartir besos y abrazos.
En uno de estos momentos románticos que suelen compartir en su cama, Lancer de pronto miró hacia el suelo.

"¿Qué es eso?”, le preguntó a Michelle, que miraba hacia otro lado.
Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Alejandro Flores

En un video compartido en las redes sociales oficiales de MasterChef, se puede ver a la pareja sorprendida por el animal rastrero que paseaba por la habitación.

“Es una cucaracha ¿de dónde salió?”, dijo Michelle.

La Universidad Estatal de Oregon apunta en su página oficial que las cucarachas no necesariamente son un indicio de que la cocina esté sucia o descuidada.

“Incluso si limpias con regularidad y mantienes un hogar ordenado, las cucarachas generalmente pueden encontrar comida y agua sin muchos problemas. Esto les permite prosperar en muchos entornos”.

Lancer se portó, como es usual en él, con aplomo y desfiante ante la cucaracha:

“Tranquila —le dijo a Michelle— aquí esta tu Papi Riqui, no pasa nada”.

Pero segundos después le hizo una broma al fingir que la atacaba una de esas cucarachas voladoras.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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