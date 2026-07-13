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Hollywood

Josh Griscetti, actor de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ y estrella de Broadway, se quitó la vida

Tenía 44 años y días antes expresó que dejaba una producción por razones personales.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Josh Griscetti, actor de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, se suicidó.

Instagram

“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes”.

El intérprete de televisión y educador de teatro musical, Josh Grisetti, conocido por su trabajo en ’The Marvelous Mrs. Maisel’, ‘Something Rotten!’ e ‘It Shoulda Been You’, murió por suicidio el pasado viernes 10 de julio.

La noticia fue confirmada con una emotiva publicación en Instagram por el actor Roy McClure, quien compartió escenario con Grisetti en ‘Something Rotten!’, tanto en Broadway como en la gira nacional del musical.

“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes”, escribió McClure. “No estoy listo ni siquiera para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad”.

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“Mi esposa y yo estamos completamente devastados”, agregó McClure, quien además fue el padrino de la boda de Grisetti. “Las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él”.
“Te amamos, Josh. Es una pérdida catastrófica”, concluyó el histrión.

En la publicación, cientos de comentarios de la comunidad de Broadway fueron expresados. Las condolencias de Rachel Zegler, Caissie Levy, Lea Salonga, Erika Henningsen, Drew Gehling y Donna Murphy, quien describió a Grisetti como “un ser humano y artista hermoso y talentoso”, no se hicieron esperar.

Grisetti era quizás más conocido entre la audiencia televisiva por su papel recurrente como ‘Ralph Emerson’ en la quinta y última temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, donde apareció en ocho episodios. Anteriormente protagonizó junto a Donal Logue y Sofía Vergara la comedia de ABC ‘The Knights of Prosperity’, estrenada en 2007.

Nació en Washington, D.C. y creció en el suroeste de Virginia. Estudió en la Escuela de Artes de Carolina del Norte, donde obtuvo un diploma en Drama en 2000. Posteriormente se graduó con una licenciatura en Teatro Musical del Conservatorio de Boston en 2004.

Su carrera sobre los escenarios floreció en Nueva York. En 2015 protagonizó el musical de Broadway ‘It Shoulda Been You’, junto a Sierra Boggess, Tyne Daly, Harriet Harris, David Burtka, Montego Glover, Lisa Howard y Chip Zien.

Además de su carrera como actor, Grisetti dedicó gran parte de su vida a formar a nuevas generaciones de artistas. Fue director del programa de Teatro Musical de la Universidad Estatal de California, Fullerton, y también impartió clases de actuación, teatro musical y la industria teatral en Fullerton College y Loyola Marymount University.

Le sobreviven su esposa desde hace seis años, la agente inmobiliaria Mackenzie Grisetti, con quien residía en el sur de California.

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Días antes de su muerte, Grisetti compartió lo que sería su última publicación pública en Instagram. En ella explicó que, por “razones personales”, tuvo que abandonar sus labores como director de Legally Blonde: The Musical en el Festival de Música de Trentino, en Italia, antes de la noche de estreno. También agradeció al elenco por sorprenderlo con una fotografía en la que aparecían sosteniendo una imagen suya en la pantalla de un teléfono.

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“Cuando tienes que dejar una producción por razones personales antes de poder ver el estreno, y el elenco y el equipo hacen cosas como esta...”, escribió. “Literalmente lloré en el avión... Los pequeños gestos significan mucho cuando el corazón está herido. ¡Quiero muchísimo a este grupo de inadaptados! Feliz estreno de Legally Blonde. Estoy muy orgulloso de todos ustedes”.

Descanse en paz.

Broadway Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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