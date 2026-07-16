Marianne Gonzaga exhibe en redes su examen psicológico, tras acusación de ser una mamá maltratadora

José Said y Marianne Gonzaga han retomado su pleito por la custodia de su hija con acusaciones nuevas.

Gonzaga actualmente cumple una sentencia de 2 años y 8 meses de prisión pero que se le permitió llevarla en “libertad asistida” luego de que Valentina Gilabert le otorgó el perdón.

Pero casi desde que recibió ese beneficio, José Said ha pugnado en tribunales para tener la custodia de Emma, el hijo en común que tiene con Marianne.

Esta semana, Said reveló que Marianne presuntamente lo contactó para proponer que lleguen a un arreglo. Pero asegura que puso una condición que él no podía aceptar.

“Ella quería que todo lo pactaramos fuera de tribunales. Es algo que yo no puedo aceptar”.

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La revelación de Marianne Gonzaga

Marianne ahora responde con un largo texto publicado en Instagram junto con la exhibición de uno de los dictámenes psicológicos forenses realizado dentro del proceso judicial.

Gonzaga asegura:

“Después de una evaluación profesional, entrevistas, pruebas psicométricas y el análisis correspondiente, el dictamen concluye que no presento indicadores de psicopatología que interfieran con mi capacidad para ejercer la maternidad, que cuento con competencias parentales funcionales y que soy apta para brindar el cuidado de mi hija, además de destacar que las pruebas aplicadas fueron válidas y consistentes”.

Marianne Gonzaga también publicó un video en el que aparece su hija Emma. Su intención, asegura, es mostrar que la convivencia que tiene con ella es totalmente sana.

Una de las acusaciones más duras de José Said en contra de Gonzaga es precisamente que maltrata a la niña.

“Por el maltrato, su manera de dirigirse hacia ella, de golpearla, se darán cuenta del tipo de persona que es”, aseguró Said a Ventaneando.

Marianne niega los señalamientos y asegura que el documento pericial que compartió en su perfil de Instagram es prueba de su inocencia.

Durante mucho tiempo escuché decir que estaba “loca”, que era “violenta”, que “no podía cuidar a mi hija” y que “no era una buena madre”. Hoy existe una evaluación profesional que contradice esas afirmaciones y que forma parte de un expediente judicial.

Marianne no especifica en qué caso judicial fue sometida a ese examen pericial y tampoco si hubo alguno que lo refutara.

