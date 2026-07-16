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¿De dónde viene la fortuna Masad Altamimi, el noveno habitante de La Casa de los Famosos México?

El influencer nació en Arabia Saudita pero luego de viajar por diferentes países, se estableció en México, desde donde gestiona su negocio más productivo

Julio 16, 2026 • 
Alejandro Flores
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Masid Altamimi

La Casa de los Famosos

Masid Altamimi fue revelado como el noveno habitante de La Casa de los Famosos.

Se trata de un influencer que se mudó de Arabia Saudita a México hace casi una década y desde entonces quedó cautivado por “su gete y su cultura”.
“La gente es súper amable. El mexicano tiene un corazón blanco; me gusta... es una cosa nueva en mi vida”, dijo en su primera entrevista como parte de este reality show.
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Masid revela su jugoso negocio mexicano

La entrevista fue hecho por Wendy Guevara, su amiga desde hace varios años y que por tanto, le permitió hacer una pregunta incómoda. Cuando Masid dijo que le gusta la comida mexicana, Wendy replicó:

“Ya sé que te gusta el guacamole ¿por qué te gusta tanto el guacamole?”.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Masid, con la sonrisa socarrona de alguien que fue descubierto, le contó.

“Es mi trabajo: importo y exporto”.

El influencer no habla español fluido por lo que en varias ocasiones Wendy tenía que completar la frase o interpretar lo que quería decir.
Por ejemplo, Masi no encontró la palabra para explicar por qué el aguacate es tan preciado en la Península Arábiga.
De hecho, los dos batallaron hasta que recordaron la palabra: exótico.
Masid contó que la exportación de aguacate mexicano es un negocio muy redituable precisamente por considerarse exótico.

“Muchas personas dicen: ah aguacate... porque aquí es muy barato pero allá se llama la joya negra”.

De acuerdo con creadores de contenido que han publicado videos de sus viajes a esa zona del mundo, el kilo de aguacate se vende hasta en 6 dólares, dos veces más caro que en México.

Aduaeasy, agencia de aduanal especializada en exportaciones de México hacia el extranjero, confirma que el aguacate mexicano es considerado el “oro verde” de la fruta ya que representa un volumen de venta de 6 mil 500 millones de dólares al año.

Masad Altamimi La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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