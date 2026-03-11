Suscríbete
¿Maldición en ‘La cosa más dulce’? Dos de sus protagonistas enfrentan a la ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Christina Applegate y Selma Blair alcanzaron el éxito con la película en 2002.

Christina Applegate y Selma Blair dan dura batalla a la esclerosis múltiple.

“No sabía lo que me estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set. Estaba aterrada”.

Como si se tratara de una coincidencia maldita, dos de las tres protagonistas de la cinta ‘La cosa más dulce’ están dando una dura batalla a la esclerosis múltiple, esa enfermedad incurable que empeora paulatinamente.

Christina Applegate y Selma Blair, de 54 y 53 años, respectivamente, actuaron en la película junto a Cameron Díaz en 2002 y ahora ambas estrellas dan su testimonio para sensibilizar a su público acerca de este padecimiento.

Applegate recibió el diagnóstico en 2021, observando entonces como su estado físico ha ido mermando. En febrero pasado, la actriz que también es recordada por su participación en ‘Friends’, confesó vivir una crisis de salud que la mantiene prácticamente recostada en su cama.

Además de la entrevista que otorgó a la revista People, Christina publicó su libro ‘You with the sad eyes’, en el que narra algunos de los episodios más complicados de su vida, entre ellos la anorexia que padeció desde su adolescencia.

“No sabía lo que me estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set. Estaba aterrada. Alguien dijo: ‘Necesitas una resonancia magnética’”, recordó.

Desde su diagnóstico, Applegate ha sido hospitalizada más de 30 veces y en meses recientes ha quedado confinada a la cama debido al dolor que provoca la esclerosis múltiple.

Previo a la enfermedad, Christina había superando un cáncer de mama y se había sometido a una doble mastectomía en 2008, además de la extracción de ovarios y trompas de Falopio en 2017 para prevenir el cáncer de ovario.

Por su parte Blair, quien también es recordada por su participación en ‘Crueles intenciones’ y ‘Legalmente rubia’ reveló en 2018 que recién le habían detectado la enfermedad y a partir de ese momento se ha dejado ver públicamente demostrando que le hace frente a la esclerosis pese a las complicaciones y deterioros en su cuerpo.

Sin embargo, una gran noticia llegó a la vida de la actriz, pues en noviembre pasado anunció que está en remisión, esto luego de someterse a quimioterapia y tratamiento con células madre. Selma no ha sufrido una recaída durante algunos años.

“Eso, por supuesto, significa muchísimo para mí, ya que, en este momento, no estoy acumulando más daño en mi cerebro. También he avanzado mucho con la neuroplasticidad. Tengo muchísima suerte. Cada persona tiene una experiencia diferente con la EM”, dijo a la revista Stella.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
