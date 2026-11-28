Son palabras fuertes pero Frida Sofía las suscribe: “Alejandra Guzmán es mala madre”.

La declaración es todavía más dramática por el momento que actualmente atraviesa la cantante: por segunda vez en apenas dos meses, se le zafó la cadera de titanio que como prótesis desde hace casi 15 años: en esta ocasión sucedió al inicio de su concierto en la Arena Ciudad de México anoche.

Y la mañana de este 28 de noviembre, Frida Sofía publicó una video-composición en la que aparece primero ella con la leyenda escrita de un consejo que le habría dado su psicóloga para que deje salir las emociones que pueden hacerle daño.

Y luego, aparece la escena de la película “Alicia en el país de las maravillas” en el que Alicia ataca con una moto sierra a La Reina de Corazones.

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La alusión fue evidente: su madre, Alejandra Guzmán, tuvo uno de sus primeros grandes éxitos con la canción “Reina de Corazones”, cuya letra dice: Yo soy la Reina de Corazones / No puedes pretender ni siquiera tocarme.

¿Qué dijo Frida Sofía de Alejandra Guzmán?

La publicación generó una larga conversación entres sus seguidores, que se dividieron entre quienes consideraron que el mensaje de Frida Sofía es ofensivo o por lo menos inapropiado para Alejandra Guzmán en este momento de crisis por su cadera; y quienes lo interpretaron como una forma más de sanar y superar la dolorosa relación que Frida Sofía ha tenido con su madre desde que era una adolescente.

Entre esos comentarios, Frida Sofía decidió validar uno de ellos.

“Al final de cuentas todos vamos a morir y ahí si las juzgará Dios a esas malas madres y Frida ya soltó a su madre así como muchas lo hemos hecho y estamos de maravilla con ella lejos de nuestras vidas”.

La relación entre madre e hija, hay que recordar, tuvo un rompimiento crucial hace tres años, cuando Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando era niña. Alejandra decidió no creerle y respaldar a su papá Enrique.

El comentario de la fan alude también a este pasaje de su vida.

“Ale (Guzmán) está ahorita mal de salud pero Frida ha estada mal de salud emocional desde niña; ¿y quién se dio cuenta, quien la consoló? ¿Su madre ha ido a verla?, ¿la consoló cuando se supo todo? ¡¡Nooo!! Cada quien con su culpa”.

Frida Sofía mostró estar de acuerdo con el contenido de este mensaje no solamente con un “me gusta”, sino que agregó un comentario para validarlo.