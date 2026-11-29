La leyenda de la lápida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” es una sextilla sobre la importancia del humor en su vida.

En un texto escrito en primera persona y en el cual el “súper comediante” dejó constancia de lo mucho que disfrutó su quehacer artístico.

“A la vida, por lo tanto,

le tengo que agradecer

que por mi doble quehacer,

escritor y comediante,

es la risa mi constante

y fascinante mi placer”

Y debajo, su nombre, sus fechas extremas y la leyenda: “Fue un buen hombre”.

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La conmemoración del aniversario luctuoso de Chespirito

Este 28 de noviembre se conmemora el aniversario 12 de la muerte de quien fue el comediante latinoamericano más exitoso de la televisión (como Cantinflas lo fue en el cine) y su viuda, Florinda Meza, lo recordó con un video en el que incluyó fotos de su tumba que se muestran por primera vez.

"¿Dime cuándo tú vas a volver?... en realidad, no te has ido, sigues presente en nuestros corazones SIEMPRE. Y queremos ver A TODOS TUS PERSONAJES, que nos alegran la vida y nos llenan de esperanza”, publicó Florinda al presentar el video en Instagram, acompañado por la canción de Juan Gabriel”.

La publicación también contiene fotos de su vida cotidiana de pareja.

Roberto Gómez y Florinda Meza Instagram

Aparecen juntos en un escritorio de su casa, juntos como los personajes de La Chimoltrufia y el Chompiras, y en compañía de Bruno, el perrito que los acompañó durante la última etapa de la vida de Roberto.

“Gracias, mi Rober, POR TODO. Eternamente vivo: CHespirito”, escribió Florinda Meza.

Florinda también incluyó imágenes poco conocidas del escritor pero que dan cuenta de la manera en que vivieron juntos después del final de sus programas cómicos.