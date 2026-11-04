Yolanda Andrade SUFRE 4GRESIÓN en la calle: “me patearon el bastón tres veces”

“Si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte a un lado”.

Yolanda Andrade tomó sus redes sociales para conversar con sus seguidores, particularmente, dijo “ahora que puede hacerlo”, pues la enfermedad que sufre le ha ido quitando la capacidad del habla.

“Estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas”, manifestó la conductora.

Además, denunció que pasó por un momento difícil cuando al intentar caminar por la calle con un bastón, la multitud se lo pateó.

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“Si tú ves a alguien con bastón, guarda tu distancia, hazte a un lado, me patearon el bastón tres veces, pude haber caído porque todo mi peso está en el bastón, si tu ves a alguien con bastón, por favor quítate, no estorbes, adelántate tú que puedas caminar”, dijo.

La presentadora de televisión de pronto desaparece y luego vuelve para compartir cómo sigue tus sufrir Esclerosis Lateral Amiotrófica.

“Estoy viviendo una etapa en la que mi enfermedad se llama ELA, no tiene cura y se va desarrollando muy mal y tengo otra que se llama cefalea en racimos, le llaman la enfermedad del suicidio, del pinch* dolor que te da te quieres matar, dura de tres a 15 minutos, tienes que tener medicamento a lado tuyo”, compartió.

En otro momento, Yolanda ha dicho que toma esta enfermedad como una oportunidad que Dios le está dando para despedirse de las personas que quiere para contemplar y agradecer sobre su vida.

“Recuerda siempre ser agradecidos de haber tenido a esas personas de nuestra vida que nos han hecho muy felices, de eso se trata la vida, de amigos que uno escoge, de familia, de compañeros de trabajo, amigos del trabajo”.

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Finalmente, Yolanda aseguró sentirse en paz con su historia, recordando que creció en una generación libre.