“Necesito saber exactamente qué contiene la sustancia que me inyectó”, le dice Alejandra Guzmán al médico que le hizo la cirugía estética en los glúteos.

Esta es una escena de la bioserie “La Guzmán” en cuyos últimos episodios se narra el inicio del infierno que ha sido para la cantante vivir con las secuelas de esa cirugía.

“Me duele terriblemente la espalda baja”, dice Alejandra en esta escena de ficción, la cual en la vida real debió sucederle hacia 2011.

La Guzmán no ha logrado superar ese problema y con el paso de los año se ha convertido en una crisis constante en su cuerpo. Lo más reciente es que la cadera de titanio que le fue implantada en 2013 falla constantemente y se le zafa. Ya le ocurrió dos veces en este año durante conciertos en Veracruz y la Ciudad de México.

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“Eso es súper doloroso”, exclamó un médico que veía el concierto de Alejandra Guzmán en la Ciudad de México este viernes en compañía de Paola Rojas, periodista que publicó un video en sus redes sociales en el momento en que sucedió el incidente.

La cadera de Alejandra Guzmán y su explicación médica

La cadera es una compleja articulación que nos permite el movimiento rotatorio de las piernas. Las prótesis de titanio simulan esa labor pero su buen funcionamiento dependen de los músculos y cartílagos que la rodean.

La Clínica López Corcuera, especializada de Osteopatía y Fisioterapia, enumera en su sitio de internet los cuatro sistemas que funcionan en conjunto para que la cadera no se zafe con los movimientos de las piernas.



Estabilizadores profundos (rotadores cortos): Músculos pequeños que funcionan como un “manguito” similar al del hombro: mantienen la cabeza del fémur pegada al fondo del acetábulo. Glúteos (mayor, medio y menor): El glúteo medio y el menor estabilizan la pelvis cada vez que apoyas un solo pie al caminar o bailar, evitando que la cadera se venza hacia un lado. Psoas-ilíaco y recto femoral (cara anterior): Actúan como barrera frontal para evitar que la cabeza femoral se desplace hacia adelante al extender la pierna hacia atrás. Aductores (cara interna): Equilibran la tracción de la pierna hacia adentro y hacia afuera para que la esfera gire centrada sin salirse del borde.

Las secuelas de aquella cirugía estética que se narra en la bioserie (y en la cual le inyectaron biopolímeros que afectaron de manera severa su musculatura) habrían generado carencias en este sistema.

Es decir, aunque la cadera de titanio esté en óptimas condiciones, Alejandra Guzmán estaría enfrentando una serie deficiencia muscular y articular en la zona alrededor de la misma.

De hecho, ella misma ha explicado que la prótesis abarca incluso 5 cervicales hacia el cuello y que tiene “el sacro lleno de cemento”.

La respuesta de Alejandra Guzmán

Este sábado, la oficina de Alejandra emitió un comunicado en el que explica que el concierto del viernes (que fue suspendido tras la primera canción) se repondrá pronto.

“Afortunadamente no se trató de una lesión grave y Alejandra continuará con las fechas programadas”.

Finalmente se informó que la cantante está con su familia, que la cadera que fue colocada en su lugar y que pronto volverá a los escenarios.