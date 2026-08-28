¿Cómo fue el accidente por el que Brianda Deyanara estuvo EN COMA y por qué podría pasarle a cualquiera?

Brianda Deyanara compartió la desgarradora historia del accidente que la llevó a un coma durante cinco días, y que lamenta, ocasionó dolor a sus padres. Ocurrió cuando tenía 21 años, y comenzaba su sueño de convertirse en conductora.

En la cocina, hablando con Flor Vigna y Luis Chaparro, Brianda comentó en La Casa de los Famosos que se haría dos tatuajes: un ave fénix, y la fecha en la que salí del coma. “No tengo tatuajes, pero esos serían...

“Tuve un accidente cuando recién vine a CDMX, a conducir un programa a Telehit. Mis papás no estaban muy de acuerdo; me vine medio en rebeldía, no peleada pero sin pedirles dinero. Renté un cuarto cerca de Televisa San Ángel.

“Un día me desvanezco y me caigo, y me golpeo la nariz. Pensé que era porque no estaba comiendo bien. Me estaba bañando, me sentí mareada, salí, me rompí cuatro dientes y la boca”, relató la influencer.

“No me acuerdo, creo que tomé refresco para subirme la presión. Tenía un clóset, me senté ahí, esperando a que se me pasara el mareo; pasaron ocho horas y en ese tiempo me estuve convulsionando, y lo que me salvó la vida fue ese clóset como de tela, que lo armas con tubos; como estaba sentada, no me alcancé a ahogar, pero se me infectaron los pulmones al 80%, tuve pulmonía”.

“Como estaba sentada en el clóset, no me morí, resistí un poco más”, recordó Brianda.

Recordó que una de sus roomates, hasta horas después, notó que había sangre en el baño y el celular de Brianda. “Intentó despertarme, pero ya no respondía. La muchacha que nos rentaba llegó y mi cuerpo ya estaba tan pesado, que no me podían mover. Le hablaron a dos vecinos y la ambulancia nunca llegó”.

“Me llevaron al hospital y no me querían aceptar porque traía olor a alcohol. Obviamente te piden dinero, no tenía ni mis roomies, Un doctor salió y dijo ‘yo la mantengo con vida en lo que solucionamos’.

Brianda recuerda que su teléfono se pudo desbloquear milagrosamente y lograron hablarle a sus papás. “Mis papás obviamente volviéndose locos, en Tijuana”.

Un primo que vivía en el Estado de México llegó al hospital con dinero. “Dicen que mis papás se fueron al aeropuerto y mi mamá gritaba '¡mi niña no!’... desde ese momento tiene muchos nervios”.

Los médicos le dieron 10% de pronóstico positivo. “Estuve cinco días intubada y con catéter venoso central; mis venas no daban y mis órganos estaban muy dañados”.

“Estuve cinco días en terapia intensiva, en coma”, comentó Brianda. Al despertar, tuvo que volver a aprender a movilizarse. “Por eso valoro cualquier cosa de la vida, no puedes ir al baño, no puedes cargar un botecito de yogur, cosas simples”.

¿Cuál fue el diagnóstico?

“Cuando pasó eso, fue cuando estaba viviendo el sueño de hacer carrera en Televisa. Mis papás me llevaron a fuerza a Tijuana (en carro) durante la rehabilitación. Mis pulmones no serán los mismos, quedaron cicatrices, y usé nebulizador”.

Resaltó que en redes sociales la criticaron y comenzaron a especular que había tenido problemas de adicciones o había interrumpido un embarazo.

Brianda contó que se salvó porque tenía una vida saludable. “Dicen que fue un milagro. Al tiempo tenía miedo porque como ningún examen salí mal, resulta que dijimos que fue la altura de CDMX”.

“Un día me habla la chica a la que yo le rentaba y me dijo: ‘me pasó lo mismo que a ti, vinieron a revisar el departamento y había una fuga de monóxido de carbono’”.

“No demandé. El monóxido de carbono es indetectable, es como el gas ya quemado, no tiene olor, textura, no se detecta. Si pueden, tengan detectores en casa, es muy peligroso y siempre tener ventanas abiertas, que esté corriendo el aire”, dijo Brianda.