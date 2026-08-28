José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen tras rumor de separación; su actitud provoca dudas en fans

El matrimonio de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no termina de resolver el misterio alrededor de su presunto distanciamiento.

La noche de este jueves reaparecieron juntos por primera vez desde hace tres meses, cuando comenzaron a circular informaciones de que estaban en crisis como pareja.

A lo largo de este tiempo, ninguno de los dos ha confirmado o rechazado estas versiones. De hecho, José Eduardo estuvo en España para el rodaje de una película mientras que Paola se mantuvo lejos de eventos públicos.

Este misterio alimentó el debate en redes sociales: mientras algunos veían señales claras de que viven una separación (temporal, al menos), otros consideraban que simplemente el trabajo los había separado pero su amor se mantiene firme.

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Así fue el reenucentro de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Ahora, José Eduardo y Paola reaparecieron para desfilar por la alfombra roja de “Hotel todo incluido”, una de las nuevas producciones de ViX.

Se trata de una serie protagonizada por Derbez, quien interpreta a un egresado de Turismo que de pronto se convierte en gerente de un extraño hotel.

Al pasar por la alfombra, Dalay y Derbez se unieron para posar ante las cámaras de foto y video pero evitaron hacer demostraciones de cariño: no hubo abrazo, saludo y mucho menos beso, a pesar de que se escuchó un coro que les pedía que lo hicieran.

Durante esos breves segundos fue evidente una incomodidad que los fans interpretaron de diferentes maneras, según se puede leer en la publicación de TVyNovelas en Instagram.

“Ella está sentida o molesta por algo, ojalá se arreglen se aman mucho"; “se nota que pueden tener algún desacuerdo pero no están separados"; “forzado” son algunos de los comentarios en nuestra publicación.

Por supuesto, también se pueden leer comentarios de apoyo a la pareja y en contra de las suposiciones: