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Jorge D’Alessio presenta oficialmente A SU NUEVA NOVIA Daniela, a cinco meses de su divorcio

La joven, 14 años menor, ya lo acompaña a las giras de ‘Matute’.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Jorge D’Alessio ya tiene una nueva novia y la presume en sus redes sociales.

YouTube/Instagram

“Feliz de compartir todo contigo, mi amor”.

Hace tan sólo dos meses, Jorge D’Alessio y Marichelo estaban firmando su divorcio. La pareja se había separado en marzo pasado tras casi 15 años juntos. Y ahora, el músico ya presentó oficialmente a su novia.

Primeros reportes indican que es 14 años menor que él y ya forma parte de su día a día, pues además de su relación sentimental también está presente durante las giras de ‘Matute’.

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El romance salió a la luz el pasado 13 de agosto y estuvo en el ojo del huracán, pues desde que se habló de la separación de la pareja, se especuló sobre una posible infidelidad.

D’Alessio ha decidido hacer a un lado todo y revelar públicamente la identidad de su novia. Se llama Daniela Arjona, a quien cariñosamente le dice “mi amor”.

La pareja no esconde su vínculo y ya han comenzado a compartir historias y comentarios en sus redes sociales.

“Feliz de compartir todo contigo, mi amor”, escribió Arjona en una de sus historias de Instagram. La fotografía de la que se hace referencia habría sido tomada en los baños de la Payne Arena de Texas, durante una gira del músico.
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¿Quién es Daniela Arjona?

Es fundadora de ROD Cycling, un estudio dedicado a clases personalizadas de Indoor Cycling o Spinning, según información que ella misma ha compartido. También destaca su experiencia en housekeeping de lujo, alimentos y bebidas, organización y mantenimiento de interiores, así como atención personalizada a huéspedes.

JORGE D’ALESSIO divorcio nueva novia
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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