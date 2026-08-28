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Estos dos habitantes ganaron el Robo de Salvación este 27 de agosto y retarán a Masad Altamimi

La Casa de los Famosos agregó una nueva dinámica: el Elevador del Destino

Agosto 27, 2026 • 
Alejandro Flores
robo de salvacion 27 de agosto.jpg

Se agregó la dinámica de El Elevador del Destino

Captura ViX

A diferencia de lo acostumbrado en La Casa de los Famosos, esta semana el Robo de Salvación tuvo dos dinámicas y de cada uno salió un retador.

Como es usual, los finalistas de la dinámica semanal se enfrentaron para que el ganador se enfrente como retador contra Masad Altamimi, quien es el líder de la semana.
Pero a esto se agregó la dinámica del Elevador del Destino, en la cual se enfrentaron tres nominados. El ganador de esta dinámica será también retador de Masad Altamimi.
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¿Quién es el primer retador del Robo de Salvación este 27 de agosto?

El Elevador del Destino sucedió así:

  • Primera fase

Ernesto Laguardia fue el primero en contestar una trivia (llamada el Chismoso) y falló, pues no adivinó
Brianda eligió la trivia “La Misión” y contestó correctamente al completar una frase de Fede Vi
Karina eligió “El Almacén”, que fue una trivia sobre Masad en dicho lugar. Karina falló.

  • Segunda fase

Brianda eligió el sobre “Cocina Diversa”, una trivia sobre Masad y Yanet. La influencer acertó.
Karina respondió una trivia sobre la fiesta de hace dos semanas y acertó.
Ernesto se enfrentó a una trivia sobre Moisés en el baño. Contestó correctamente.

  • Tercera fase

Karina respondió una trivia sobre Ximena y una de sus nominaciones. Falló.
Ernesto eligió un sobre con la trivia “Noche de hombres”. Contestó mal

Por lo tanto, la ganadora fue Brianda y ella se convirtió automáticamente en retadora de Masad Altamimi.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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¿Quién fue el segundo retador de Masad Altamimi este 27 de agosto?

El segundo retador surgió de la dinámica semanal.
La ganadora fue Gema Garoa ya que obtuvo 80 puntos en el juego en el que lanzaron pelotas a una plataforma móvil circular.
En esta prueba, Aldo Rendón solamente obtuvo 20 puntos, Ese Pérez ganó 70, y Flor Vigna obtuvo 20.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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