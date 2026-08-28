Tadeo Acosta, “El Tejón de la Miel”, sueña con ser gobernador: Quiere aprovechar su popularidad para inspirar a otros niños

Con apenas primero de secundaria, Tadeo Acosta ya presume dos cinturones de MMA, entrena con disciplina estoica y sueña con representar a México dentro y fuera del octágono. Apenas cursa primero de secundaria y Tadeo Acosta Martínez, conocido como “El tejón de la miel”, ya ganó dos cinturones de Artes Marciales Mixtas (MMA) y se prepara para representar La México.

En TVyNovelas el Podcast nos comparte que su meta es llegar a la Ultimate Fighting Championship (UFC), estudiar Derecho y algún día convertirse en gobernador.

-¿Cómo empezó este sueño y cómo comenzaste a trabajarlo?

Desde pequeño quería meterme en el deporte porque mi papá era peleador profesional de MMA, pero no me dejaban porque decían: “Eres muy calmado, te van a lastimar”.

“Hasta que un día me operaron del apéndice y, en el tiempo que estuve de recuperación, conocí la UFC. Me enamoré de ella. Fue cuando conocí a Jon Jones, Dustin Poirier, Khabib y Conor McGregor (cuatro de los máximos exponentes de las artes marciales mixtas), y les empecé a insistir más a mis papás. Me dijeron: “Bueno, está bien, hay que intentarlo”. El primer día que me metieron a kickboxing lloré. Nunca había sentido golpes, pero seguí adelante, no me rendí. Mis papás me dijeron: “Sí, tienes fuego; lloraste, pero seguiste adelante, así que vamos a seguir”. Yo estaba feliz porque era lo que quería. Y así empecé.

¿Qué aplicas de El arte de la guerra en las peleas?

Lo que es el estoicismo, que es estar tranquilo siempre, porque en las peleas -yo también les digo guerras- tienes que estar sereno. Si estás pensando constantemente: “voy a perder”, “no puedo”, “no es para mí” o "¿qué hago aquí?”, estás acabado. No vas a poder porque ya estás pensando en negativo. Y si tú te enfocas en ganar, en que sí puedes, no es confiarse; es confiar en lo que tú tienes, en lo que sabes hacer.

Además de estudiar y entrenar, eres influencer, ¿en qué momento haces eso?

Yo me enfoco en mi deporte y después meto la narración, le pongo mi toque mágico. Me ayudan a editar y manejar las redes. Pero yo no me enfoco en ser influencer porque no es lo que quiero hacer; quiero compartir mi deporte. Ser influencer, ahorita, es como tu tarjeta de presentación.

“En UFC, por ejemplo, Paddy Pimblett o Conor McGregor son los más famosos, los que venden más y ganan más porque tienen muchos seguidores”.

¿Por qué te dicen El tejón de la miel?

Yo me puse ese apodo porque el tejón es un animal pequeño, pero salvaje.

“Siempre pelea con otros más grandes, nunca se raja de los golpes ni delas peleas y, si se propone algo, sigue adelante. Si quiere comer miel y ve una colmena, va por ella, no importa que lo estén picando. Me puse ese apodo porque, cuando era más pequeño, peleaba con tipos más grandes. Antes tenía el apodo de “Demonio”, pero no me gustaba”.

¿Qué sientes cuando ves tus cinturones?

Se siente bien, estoy orgulloso porque son un logro. Lo que quiero hacer en mi cuarto es poner una pared donde tenga medallas, cinturones y todo eso.

¿A qué peleador admiras más?

Mi peleador favorito es Dustin Poirier, más que nada por lo que ha demostrado. Es un peleador que da guerras; que, aunque le puedan estar ganando o lo puedan estar noqueando, sigue adelante; va a seguir ahí como un zombi.

¿Hasta dónde quieres llegar?

No tengo límites. Cuando logro algo no estoy satisfecho, quiero más y más.

¿Te has dado cuenta de que eres una inspiración para muchos niños?

Es algo que la verdad me encanta, desde que me metí a esto quería serlo. Cuando vi que en verdad inspiraba, dije: “No manches, quiero seguir inspirando a más”. Lo que quiero es llevar a México a ser una potencia en todo. De hecho, también quiero ser gobernador.