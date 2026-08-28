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Influencer mexicana muere a los 28 años tras dejar un mensaje misterioso; hacía videos de biología

Fue una divulgadora científica que llegó a ser viral con mucho de su contenido

Agosto 27, 2026 • 
Alejandro Flores
biologa muere 28 años.jpg

Elisa Huerta Sandoval

Captura TikTok

Publicó 480 videos de divulgación científica. Tenía apenas 28 años y algunos de esos videos se hicieron virales con más de dos millones de vistas en TikTok.

Se llamó Elisa Huerta Sandoval, bióloga egresada de la UNAM y se dedicó desde enero de 2021 a publicar videos explicativos y didácticos sobre asuntos de flora, fauna y misterios biológicos.

@diariodeunabiologa

¿Conocías a los pinacates? ¿Qué sabías de ellos? #escarabajo #eleodes #divulgacioncientifica

♬ Oh No - Kreepa

Lo hizo de manera regular y disciplinada hasta fines de 2025, cuando de pronto sus publicaciones se hicieron cada vez más esporádicas.
El 29 de enero de este 2026, volvió a estar activa en su cuenta de TikTok; incluso una de sus seguidoras le escribió un comentario para notar su ausencia: “Tenía rato que no se te veía por aquí”.
Y Elisa le contestó: ya andamos nuevamente por acá.
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@diariodeunabiologa

Mahahual necesita de tu atención #perfectday #arrecifes #coralreef #environment

♬ sonido original - Diario de una bióloga 🍃

¿Qué se sabe de la muerte de la bióloga Elisa Sandoval?

Lamentablemente esa publicación (que trató sobre el avistamiento de un león marino) fue la última que hizo sobre temas de biología.
En junio pasado subió otro video melancólico, en la que aparece en un monte y con la mirada triste. Se entiende que es un video en tono de humor pero contrasta con su contenido de divulgación científica.

@diariodeunabiologa

Uno va al monte y termina acordándose hasta de sus amigos de la primaria

♬ sonido original - Connie 😸

Hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Eli, pero la página “Un minuto de ciencia” (fundado por ella misma y dedicada a la divulgación científica también), publicó una esquela.

“Hoy lamentamos la partida de una mente brillante y un corazón comprometido con la vida, la ciencia y nuestro planeta. Tradujiste la complejidad de la naturaleza en palabras sencillas, despertando curiosidad, conciencia y esperanza en miles de personas”.
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Ahí mismo se describe a Eli como “una destacada bióloga y una de las voces jóvenes más influyentes en la divulgación científica y el activismo ambiental en México”.

VIRAL
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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