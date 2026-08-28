Influencer mexicana muere a los 28 años tras dejar un mensaje misterioso; hacía videos de biología

Publicó 480 videos de divulgación científica. Tenía apenas 28 años y algunos de esos videos se hicieron virales con más de dos millones de vistas en TikTok.

Se llamó Elisa Huerta Sandoval, bióloga egresada de la UNAM y se dedicó desde enero de 2021 a publicar videos explicativos y didácticos sobre asuntos de flora, fauna y misterios biológicos.

Lo hizo de manera regular y disciplinada hasta fines de 2025, cuando de pronto sus publicaciones se hicieron cada vez más esporádicas.

El 29 de enero de este 2026, volvió a estar activa en su cuenta de TikTok; incluso una de sus seguidoras le escribió un comentario para notar su ausencia: “Tenía rato que no se te veía por aquí”.

Y Elisa le contestó: ya andamos nuevamente por acá.

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¿Qué se sabe de la muerte de la bióloga Elisa Sandoval?

Lamentablemente esa publicación (que trató sobre el avistamiento de un león marino) fue la última que hizo sobre temas de biología.

En junio pasado subió otro video melancólico, en la que aparece en un monte y con la mirada triste. Se entiende que es un video en tono de humor pero contrasta con su contenido de divulgación científica.

@diariodeunabiologa Uno va al monte y termina acordándose hasta de sus amigos de la primaria ♬ sonido original - Connie 😸

Hasta ahora no se ha dado a conocer la causa de la muerte de Eli, pero la página “Un minuto de ciencia” (fundado por ella misma y dedicada a la divulgación científica también), publicó una esquela.

“Hoy lamentamos la partida de una mente brillante y un corazón comprometido con la vida, la ciencia y nuestro planeta. Tradujiste la complejidad de la naturaleza en palabras sencillas, despertando curiosidad, conciencia y esperanza en miles de personas”.

Ahí mismo se describe a Eli como “una destacada bióloga y una de las voces jóvenes más influyentes en la divulgación científica y el activismo ambiental en México”.

