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Revelan que a Juan Gabriel le apretaron de más el estómago al tratar de reanimarlo: “Fue contraproducente”

Los últimos momentos con vida del Divo de Juárez siguen siendo un misterio, que pocos pudieron presenciar.

Agosto 28, 2026 • 
MrPepe Rivero
Juan Gabriel le pidió a una cantante ser la madre de su hijo. Foto: Getty Images

Juan Gabriel

Getty Images

Después de ofrecer un concierto en Estados Unidos, Juan Gabriel fue a su casa en Santa Mónica, California... Pero durante las primeras horas del 28 de agosto perdió la vida.

Aunque haya quienes afirman que realmente no murió y que se esconde en algún rincón de México, la versión oficial de la familia es que sí murió y fue incinerado casi inmediatamente. Una semana después del deceso, sus cenizas llegaron al Palacio de Bellas Artes para que el público pudiera despedirse.

Y aunque ya pasaron 10 años de la pérdida de una de las más grandes estrellas mexicanas, siguen surgiendo testimonios sobre sus últimos días de vida.

Silvia Urquidi, quien fue su amiga cercana, ofreció una entrevista a Marco Antonio Silva, y ahí reveló lo que supo. Si bien ella no estuvo presente en la casa, sí le contaron detalles:

“Efraín, el que dicen que era su galán, y Sonia, que no ha aparecido... Son quienes estaban ahí. Afuera estaba Juanito, el chofer de toda la vida de Alberto, amigo mío”, recordó.

“Efraín habla en el 911 porque Alberto no murió a la hora que nos dijeron, murió antes y murió solo. Por cuestiones científicas se dice que al tratar de reanimar a Alberto le apretaron el estómago -que no se debe hacer- y fue contraproducente”.

Silvia Urquidi dice tener un correo electrónico de Juan Gabriel, pidiendo que en lugar de ser cremado, fuera enterrado. Pero la familia del cantante optó por la cremación.

"¿Quién cremó a Alberto? Jesús Salas No les convenía por lo de los hijos biológicos, porque Jesús e Iván lo sabían, que existían Joao y Luis Alberto y Gabriela peleando... Lo hicieron para evitar reconocer a más hijos”

Efraín, supuesto último novio de Juan Gabriel, fue TESTIGO

El testimonio de Efraín es clave para sustentar la versión oficial. Fue él quien lo encontró desvanecido en el baño,.

“Pues mira... Juan Gabriel... Yo estoy seguro de que no está vivo, pero no sé, tal vez, será que la gente quiere creer eso, quiere creerlo y son sentimientos que están ahí. Yo creo que está bien tener esa ilusión pero hay que aceptar las cosas como son, es mentira eso que anda circulando”, dijo en una de las pocas entrevistas que ofreció.

Efraín confirmó que fue él quien encontró a Juan Gabriel en problemas. “Sí, yo lo vi, soy el único que sabe cómo fue todo eso, ¿no? Para mí es un tema delicado que no he hablado con nadie. Es algo mío, pero pues eso es”.

“Yo di la noticia, grité: ‘Ayúdenme, está pasando esto’, le dije a los trabajadores, a la gente que estaba en la casa con nosotros, éramos como 6 personas. Ni me acuerdo a quién le grité primero. Le hablé a los demás, vinieron y cada quién hizo lo suyo; una persona con el teléfono”.

“Pocas personas en el mundo tienen los recuerdos que yo tengo, es algo bonito, es algo grande, fue una época grande que pasé de mi vida, aprendí muchas cosas, aprendí a trabajar, a socializar con la gente de una manera bien, crecí mucho con él”, dijo en 2019 Isaac, el joven que acompañó a Juan Gabriel en sus últimos meses.

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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