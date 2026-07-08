Yolanda Andrade preocupa al reaparecer en cama y confesar LO MAL QUE SE SIENTE: “lo que queda de mí”

“Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor”.

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales en medio de una crisis por la Esclerosis Lateral Amiotrófica y por la neuralgia del trigémino que padece. En cama, con un fuerte dolor de cabeza y con dificultades para ver, la conductora envió un mensaje.

“Aquí estoy, lo que queda de mí, pero mañana voy a amanecer mejor, hoy sí me tumbó el dolor”, confesó.

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Al tiempo, añadió que ahora las molestias las siente en el otro ojo, el izquierdo y que sentía mucho dolor de cabeza, al igual que su costilla, y en sí de toda “la carrocería”.

La presentadora agradeció las oraciones que sus seguidores y sus seres queridos hacen por ella y reiteró el poder transformador de las plegarias. En sus redes sociales también compartió la foto de un arreglo floral que le envió su amigo, el cantante Pedro Fernández y su esposa Karina.

La conductora ha hablado abiertamente de su deterioro físico desde 2023, ha visibilizando de manera cruda los cambios drásticos en su rostro y su movilidad muscular, como en esta ocasión en la que compartió un video en el que confiesa que el dolor la había tirado.

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Andrade ha hablado abiertamente de su deterioro físico desde 2023 y ha hecho visibles sus cambios en el rostro y su movilidad muscular.