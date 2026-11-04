Azalia Ojeda vs. Pablo Montero: "¡Es un rabo verde!”

Las miradas y los coqueteos de Pablo Montero dentro de La granja VIP no pasaron inadvertidos para Azalia Ojeda. Tras convertirse en la séptima eliminada del reality, la exparticipante arremete contra el cantante, a quien califica de “rabo verde” por la manera en que, según ella, observa a otras mujeres dentro de la competencia.

“Pablo vive en una constante luna de miel, ya vieron la crisis en la que entró Natalia porque es bien rabo verde y ojo alegre, viéndole el cuerpo a mis niñas hermosas que están ahí adentro”, dice sin filtros en entrevista con TVyNovelas.

La declaración surge al hablar de los participantes que, desde su perspectiva, todavía no han demostrado suficiente juego. Pero sus críticas hacia Pablo van más allá de su desempeño en la competencia, Azalia cuestiona también la dinámica que mantiene con Natalia Alcocer, con quien el cantante tiene una historia sentimental previa.

Para ella, los acercamientos entre ambos no necesariamente significan que estén viviendo una historia de amor genuina. “Yo creo que es estrategia”, opina al referirse a la relación, aunque considera que Natalia podría tener más interés en esa dinámica que el propio intérprete.

“PREFIERO SER ODIADA QUE OLVIDADA”

La convivencia dentro de la granja ha puesto a prueba las relaciones personales y las alianzas, y Azalia cree que algunos participantes aprovechan esos vínculos para mantenerse en el centro de la atención. Su lectura del juego es directa: mientras unos se arriesgan y muestran su personalidad, otros parecen más interesados en cuidar su imagen.

Precisamente, la exintegrante de Big Brother asegura que ella entró al reality para jugar, divertirse y mostrar tanto sus virtudes como sus defectos. “Yo prefiero ser odiada que olvidada”, afirma, convencida de que ser auténtica es más importante que intentar agradarle a todo el mundo.