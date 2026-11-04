Multiverso El Festival: Kenia Os y Xavi, entre las estrellas confirmadas

Finalmente confirmaron a Kenia Os como parte del Festival Multiverso 2026 que se realizará durante dos dias, el 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú. Se suman Xavi, Santos Bravos, Lunay y Elena Rose, además de múltiples artistas.
Este concierto es organizado por EXA FM y La Mejor. Reunirán artistas nacionales e internacionales, como el grupo japonés Kid Phenomen.
Kenia Os
XAVI
Santos Bravos
Lunay
Elena Rose
Sonido Los JRS
Pepe Walker
Plastilina Mosh
Mariana Soane
Mariana Ochoa
Montéz de Durango
Meme del Real
Los Byby’s
Leonardo Aguilar
Lagos
La Casetera
La Sonora Dinamita
La Arrolladora Banda el Limón
Kid Phenomenon
Joaquín Coronel
Gris Romero
Grupo Cañaveral
FIA
Fey
Fama
Eddy
DJ Aranza
DEPOL
De La Ghetto
Calle 24
Charles Ans & Sabino
Cachirula y Loojan
Aarón y su Grupo Ilusión
Alan Arrieta
Estos artistas sorprenderán al público durante dos noches, y los boletos deberán conseguirse al estar atento a las estaciones de FM 104.9 y 97.9.
Además, en TVyNovelas tendremos boletos, por lo que debes estar al pendiente de nuestra cuenta de Instagram.