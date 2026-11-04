Multiverso El Festival: Kenia Os y Xavi, entre las estrellas confirmadas

Finalmente confirmaron a Kenia Os como parte del Festival Multiverso 2026 que se realizará durante dos dias, el 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú. Se suman Xavi, Santos Bravos, Lunay y Elena Rose, además de múltiples artistas.

Este concierto es organizado por EXA FM y La Mejor. Reunirán artistas nacionales e internacionales, como el grupo japonés Kid Phenomen.

Kenia Os

XAVI

Santos Bravos

Lunay

Elena Rose

Sonido Los JRS

Pepe Walker

Plastilina Mosh

Mariana Soane

Mariana Ochoa

Montéz de Durango

Meme del Real

Los Byby’s

Leonardo Aguilar

Lagos

La Casetera

La Sonora Dinamita

La Arrolladora Banda el Limón

Kid Phenomenon

Joaquín Coronel

Gris Romero

Grupo Cañaveral

FIA

Fey

Fama

Eddy

DJ Aranza

DEPOL

De La Ghetto

Calle 24

Charles Ans & Sabino

Cachirula y Loojan

Aarón y su Grupo Ilusión

Alan Arrieta

Estos artistas sorprenderán al público durante dos noches, y los boletos deberán conseguirse al estar atento a las estaciones de FM 104.9 y 97.9.

Además, en TVyNovelas tendremos boletos, por lo que debes estar al pendiente de nuestra cuenta de Instagram.