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Paty Navidad fue escéptica del Covid y ahora responde si cree en el hantavirus

La actriz siempre ha defendido la tesis de que la pandemia fue un complot global

Mayo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
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Paty Navidad

Octavio Lazcano

Durante la pandemia de Covid, Paty Navidad tomó el partido del escepticismo.

La actriz, de hecho, sigue defendiendo la tesis de que esa enfermedad fue en realidad “un complot global para imponer un nuevo orden mundial de tipo comunistoide”.
Así lo dijo durante la etapa más crítica del aislamiento, lo sostuvo incluso cuando ella mismo enfermó y también lo reafirmó cuando se dictaminó el final de la pandemia.
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“El Covid existe pero no es lo que dicen que es. Viene con una dictadura digital, viene con el final de la moneda física, viene con la imposición de un estado orwelliano”, le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista de 2024, en la que incluso aseguró que el tiempo le había dado la razón.

“Todo lo que dije, lo estamos viviendo”.

¿Qué piensa Paty Navidad del hantavirus?

La aparición ahora de una alerta de salud por los brotes de hantavirus y el drama que se vivió con el crucero que tuvo que desembarcar en España de emergencia por el contagio de sus pasajeros y tripulantes comienza a polarizar nuevamente las posturas de gobiernos y sociedades.

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Paty Navidad, en este caso, tiene la misma convicción que con el Covid.

“Los virus han existido toda la vida pero no son lo que se dice que es”, dice en una entrevista difundida en el canal de Youtube Tony Stars.

La actriz argumenta que el hantavirus repite la misma lógica que el Covid por lo que ella se mantiene escéptica.

“Cada quien que elija en lo que quiera creer. Hay muchas cosas que yo no les creo”.

Sin embargo, después de la experiencia que tuvo en la anterior pandemia, en la que terminó por enfermar de Covid, toma ciertas precauciones.

“Procuro cuidarme, tener mi sistema inmunológico fuerte y sobre todo: no darle poder a las noticias de terror que quieren enfermar a la gente empezando por la mente”.

Paty Navidad
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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