Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Reportan que Yolanda Andrade tiene una COSTILLA FRACTURADA en medio de su enfermedad incurable

...sin embargo, la conductora acudió al concierto de ‘Pandora’ en Toluca.

Mayo 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Andrade.jpg

Yolanda Andrade tendría una costilla rota.

Instagram

“Mi felicidad es muy grande porque vengo a ver a ‘Pandora’, a mis amigas de ‘Pandora’ y ‘Flans’”.

A través de sus redes sociales, la conductora Yolanda Andrade dio cuenta de lo bien que la pasó en el concierto que ofrecieron ‘Pandora’ y ‘Flans’ en Toluca. Visiblemente emocionada, a la presentadora le acondicionaron un espacio a un lado del escenario para que no perdiera detalle del show.

Andrade estuvo acompañada en todo momento por su amiga Gloria Calzada y una de sus hermanas.

En tanto, las cantantes Mayte, Isabel, Fernanda, Ilse y Mimí aseguraron estar felices por la presencia de Yolanda, a quien le dedicaron la presentación y hasta le cantaron ‘¿dónde estás, dónde estás, Yolanda?’.

TE RECOMENDAMOS: Le preguntan a Yolanda Andrade sobre las posibilidades de que esté EMBARAZADA… y así reacciona

En un clip que compartió la también actriz, relató cómo la recibieron en los camerinos, previo a que comenzara el concierto. “Mi felicidad es muy grande porque vengo a ver a ‘Pandora’, a mis amigas de ‘Pandora’ y ‘Flans’”, al tiempo que mostró uno de los LP’s que forman parte de su discografía.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
Pedro-Torres-Yolanda-Andrade-ELA.jpg
Famosos
Martha Figueroa destapa que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade (6).jpg
Famosos
Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

“Querido público conocedor quién ni tuvo este disco, por favor, y dedicado y a parte super cursis ellas con la manita”, expresó con un gesto de broma.

En el video se aprecia cómo le dieron la bienvenida y la llevaron al escenario para que diera comienzo el show. Yolanda no dejó de corear los éxitos de las agrupaciones, además de grabarse junto a Calzada.

Al finalizar el evento, Yolanda volvió a los camerinos con las artistas. “Aquí estoy con estas hermosuras, ¿y qué creen? Estamos muy felices. ¿Con qué canción empezamos? Iba a decir una mala palabra, así… ¡a toda madre, cabron*s!”, dijo Yolanda manifestando lo bien que la pasó.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
Pedro-Torres-Yolanda-Andrade-ELA.jpg
Famosos
Martha Figueroa destapa que otro famoso padece ELA, la enfermedad que mató a Pedro Torres y aqueja a Yolanda
Febrero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura
Febrero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade (6).jpg
Famosos
Yolanda Andrade tiene otra vez problemas para hablar pero hace un esfuerzo y denuncia a su “padrino”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Yolanda Andrade reflexiona sobre qué le gustaría hacer antes de MORIR por su enfermedad sin cura

Todo parecía haber sido una noche redonda, sin embargo, las declaraciones de Mayte Lascurain preocuparon. Y es que después reveló a la prensa:

“Desafortunadamente no pudimos bajar a primeras filas porque había muchas escaleras y había muchos cables. Y tampoco estábamos en la labor de incomodar a nadie… y (Yolanda) traía una costilla rota. Trae una costilla rota e íbamos a tener que cargar, no, no”, desveló.

Aunque la intérprete no especificó cómo se habría lesionado su amiga ni tampoco Yolanda salió a aclarar la supuesta lesión, sí se le observó apoyarse de un bastón para poder caminar y estar de pie.

Yolanda Andrade Pandora costillas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paulina-Rubio-Colate.jpg
Famosos
¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vadhir-Derbez.jpg
Famosos
Acusan a Vadhir Derbez de presunto ABUS0 SEXU4L contra una modelo; esto es lo que se sabe
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
quico y messi.jpg
Famosos
Kiko conoce a Lionel Messi, le da un “beso de hombre” y un regalo excepcional
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal (6).jpg
Famosos
Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Hantavirus.jpg
Viral
¿Es el HANTAVIRUS el próximo COVID? Eso se sabe del brote mortal por el que 150 pasajeros están aislados
La OMS explicó si estamos ante un virus peligroso, esto luego de ocho casos relacionados y tres muertes.
Mayo 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
kenia os.jpg
Famosos
A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso (1).jpg
Famosos
A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace
El cantante de regional mexicano prepara una gira de despedida que durará dos años
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
ela-velden-rival-0.jpg
Telenovelas
Ela Velden es protagonista de “Mi Rival” y en exclusiva revela cómo mantiene el equilibrio sin perder la humildad
En “Mi rival” su antagonista es el personaje de su propia madre, interpretada por Alejandra Barros, con quien se enfrenta por el amor de Renato, encarnado por Sebastián Rulli.
Mayo 06, 2026
 · 
Nayib Canaán