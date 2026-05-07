Reportan que Yolanda Andrade tiene una COSTILLA FRACTURADA en medio de su enfermedad incurable

“Mi felicidad es muy grande porque vengo a ver a ‘Pandora’, a mis amigas de ‘Pandora’ y ‘Flans’”.

A través de sus redes sociales, la conductora Yolanda Andrade dio cuenta de lo bien que la pasó en el concierto que ofrecieron ‘Pandora’ y ‘Flans’ en Toluca. Visiblemente emocionada, a la presentadora le acondicionaron un espacio a un lado del escenario para que no perdiera detalle del show.

Andrade estuvo acompañada en todo momento por su amiga Gloria Calzada y una de sus hermanas.

En tanto, las cantantes Mayte, Isabel, Fernanda, Ilse y Mimí aseguraron estar felices por la presencia de Yolanda, a quien le dedicaron la presentación y hasta le cantaron ‘¿dónde estás, dónde estás, Yolanda?’.

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En un clip que compartió la también actriz, relató cómo la recibieron en los camerinos, previo a que comenzara el concierto. “Mi felicidad es muy grande porque vengo a ver a ‘Pandora’, a mis amigas de ‘Pandora’ y ‘Flans’”, al tiempo que mostró uno de los LP’s que forman parte de su discografía.

“Querido público conocedor quién ni tuvo este disco, por favor, y dedicado y a parte super cursis ellas con la manita”, expresó con un gesto de broma.

En el video se aprecia cómo le dieron la bienvenida y la llevaron al escenario para que diera comienzo el show. Yolanda no dejó de corear los éxitos de las agrupaciones, además de grabarse junto a Calzada.

Al finalizar el evento, Yolanda volvió a los camerinos con las artistas. “Aquí estoy con estas hermosuras, ¿y qué creen? Estamos muy felices. ¿Con qué canción empezamos? Iba a decir una mala palabra, así… ¡a toda madre, cabron*s!”, dijo Yolanda manifestando lo bien que la pasó.

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Todo parecía haber sido una noche redonda, sin embargo, las declaraciones de Mayte Lascurain preocuparon. Y es que después reveló a la prensa:

“Desafortunadamente no pudimos bajar a primeras filas porque había muchas escaleras y había muchos cables. Y tampoco estábamos en la labor de incomodar a nadie… y (Yolanda) traía una costilla rota. Trae una costilla rota e íbamos a tener que cargar, no, no”, desveló.

Aunque la intérprete no especificó cómo se habría lesionado su amiga ni tampoco Yolanda salió a aclarar la supuesta lesión, sí se le observó apoyarse de un bastón para poder caminar y estar de pie.