Wendy por fin se conoce con su doble viral y cuenta la verdad del por qué le CERRARON SU INSTAGRAM

“Por fin se me hizo (conocer a Wendy), es un amor de persona”.

Recientemente, ha ganado notoriedad una joven originaria de Aguascalientes llamada Daniela Torres y quien se identifica como ‘La Wendy hidrocálida’. La chica trans fue señalada por sus seguidores de tener el mismo aspecto de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’, Wendy Guevara.

En plataformas como TikTok, diversos usuarios afirman que Torres comparte no sólo los rasgos físicos sino también el sentido del humor irreverente de Guevara.

La presencia de la ‘Wendy Hidrocalida’ ganaba fuerza con sus videos y publicaciones donde incluso utilizaba audios de ‘Las Perdidas’ y narraba momentos cotidianos, lo que había generado peticiones para que ambas tuvieran un encuentro o grabaran algún contenido juntas… y ese momento llegó.

TE RECOMENDAMOS: Conoce a la ‘Wendy Hidrocálida’, LA DOBLE VIRAL de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

‘La Wendy hidrocálida’ documentó en sus redes sociales el momento en el que se topó cara a cara con “su doble”. Visiblemente feliz, Daniela escribió “por fin se me hizo (conocer a Wendy), es un amor de persona”.

En el clip, Torres presenta a ‘La Wendy original’, a lo que Guevara revira que no, que son ‘La Wendy de Aguascalientes’ y ‘La Wendy de León’.

Aunque no revelaron más detalles del encuentro, los seguidores de ambas celebraron que por fin se conocieron y colocaron divertidos mensajes como “Oh, por Dios, Tifanny’ (haciendo alusión a las rubias de ‘¿Y dónde están las rubias?’”. También hubo comentarios como “¿no somos gemelas?, íntimas”, “madre De Dios, a ver don Paco qué explicación hay” y “en serio dos Carmelos”.

¿Qué pasó con la cuenta de Instagram de Wendy?

En tanto, la creadora de contenido también enfrentó recientemente la suspensión de su cuenta en redes sociales. Muchos de sus seguidores se quedaron asombrados al no encontrar activa la cuenta de Guevara y ante ello comenzaron las especulaciones.

De inmediato, se asoció la cancelación de su Instagram a la polémica y los dichos pasados de las influencers donde se vinculaban con menores de edad.

Wendy ofreció una charla donde contó que fue lo que pasó en realidad. “Fue porque yo estaba en Ciudad de México trabajando y de pronto un dispositivo intentó meterse a mi cuenta de Instagram, cambiando las contraseñas y como intentó cambiarlas la cuenta se cayó… me mandaron un código facial, INE, pasaporte… ya los mandé y vamos a ver si me la regresan”, explicó.

Estas declaraciones ocurrieron previo a que Meta le devolviera su perfil a Wendy casi intacto.

Al tiempo, habló de la mencionada polémica, asumió los riesgos de ser una figura de internet y se sinceró sobre las nulas posibilidades de cometer acción alguna con menores.

“Siempre va a haber gente que te quiere y que no te quiere, entonces cuando se pone brava la gente que no te quiere empiezan a hacer ciertas cosas, pero yo igual les mandó muchas bendiciones. Ya saben todo lo que me ha pasado, todo lo que me han dicho, por la broma que hice hace 10 años, que estuvo muy mal y lo reconozco porque sé que uno no puede bromear con eso, pero yo lo he dicho que yo era muy ‘verde’ en esos momentos. Hacíamos escándalo y decíamos tantas tonterías, pero yo siempre se los he dicho que hay un abismo muy grande al yo decir una estupidez y hacer algo o violentar a alguien o abusar de alguien o tocar a alguien, jamás en mi vida me atrevería porque soy una persona que sufrí abuso sexual cuando era niño. Yo creo que sería muy estúpido de mi parte hacer ese tipo de cosas”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Wendy Guevara pierde su perfil en Instagram tras su peor crisis de imagen por ‘bromear’ sobre menores

Wendy Guevara revela qué pasó con su página de Instagram con 8 millones de seguidores ¿La HACKEARON?#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/K52gwBhtpH — De Primera Mano (@deprimeramano) April 28, 2026

Y añadió que “no quiero decir que hace 10 años me atrevía a hacer ese tipo de cosas, jamás he hecho algo o dañado a una segunda personas o tercera persona, yo jamás me atrevería. La gente que me conoce, que es de mi entorno, mis amigos, la gente de hace muchos años que me conocen desde niño saben el tipo de persona que soy. Yo tengo mi mente muy tranquila y me siento en paz conmigo misma porque sé que ‘el que nada debe nada teme’… pero así es esto, las redes sociales no perdonan, a la gente le gusta comentar y decir y cada quien se hace su novela y cada quien saca sus conclusiones y así son las redes, ni modo, yo vivo en eso”, expresó la creadora de contenido.