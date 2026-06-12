¿María León y Jass Reyes se lanzan INDIRECTAS? Desatan polémica y una de ellas advierte: “no voy a fingir”

“Está de más esta publicación MARÍA. ¿Qué quieres demostrar? ¿Contra quién quieres competir?”.

Una nueva controversia ha surgido luego del lanzamiento del sencillo ‘No C Portarme Bien’ de María León, pues horas después Jass Reyes, la actual vocalista de ‘Playa Limbo’ habría reaccionado con un polémico mensaje.

Fueron usurarios en redes sociales quienes hallaron aparentes similitudes entre las producciones musicales de ambas estrellas.

Aunque Reyes no mencionó nombres, sus dichos fueron relacionados con el lanzamiento de León.

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“Después de casi una década viendo repetirse los mismos patrones, creo que me he ganado el derecho de decirlo”, expresó la intérprete, lo que rápidamente generó reacciones.

Además, la vocalista de ‘Playa Limbo’ aseguró que siempre ha creído que existe un espacio para todas las artistas dentro de la industria del entretenimiento. “Cada artista merece la oportunidad de construir una voz propia, una identidad propia y un camino propio”, expresó.

Y añadió que “por eso resulta triste ver cómo algunas personas eligen acercarse constantemente a lo que otras han construido, tanto en lo creativo como en lo personal”.

La frase más polémica la escribió al final de su mensaje. “Seguiré enfocada en mi trabajo. Pero no voy a fingir que no me he dado cuenta”. Luego, aprovechó para anunciar ‘Magnetik’, el primer sencillo de su álbum como solista, afirmando que “más que frenarme esto solo me motiva más”.

Pero María no se quedó callada y dio una respuesta contundente a la que le incluyó fechas, nombres y antecedentes.

“El 19 de enero de 2023 nos juntamos @marceladelagarz @bladinieres @gilelguezabal @soyjuansolo a empezar esta aventura de lo que hoy es Era de Villana, y ese día nació una de las primeras canciones de este disco No C • Portarme Bien, y el 25 de enero nos mandaron el demo más chingón, gracias por aventurarse conmigo, por la paciencia (mira que le hemos batallado siempre y aquí siguen) y por siempre abrazar mis locuras y crear algo muy chingón los admiro y quiero tanto, su fe en lo que hacemos juntos me da fuerza y me vuelve a construir cada vez”, comentó la llamada ‘Sargento León’.

También le agradeció a los involucrados en su proyecto y aseguró que el concepto fue desarrollado desde hace años.

Los mensajes, de inmediato, obtuvieron las reacciones de los seguidores de ambas. Algunos de ellos reclamaban: “Está de más esta publicación MARÍA. ¿Qué quieres demostrar? ¿Contra quién quieres competir? Si. Somos los Limbo Fans viniendo a recordarte que TU TE SALISTE. Ahora no llores y enfócate en ser ORIGINAL. Tienes talento, aprovéchalo”.

Otro de los mensajes apuntaba: ¿O en una audiencia ante un juez estaría bien llamar a declarar @marceladelagarz @bladinieres @gilelguezabal @soyjuansolo para preguntarles si el día 29 de enero del 2023 cuando se reunieron también crearon la idea visual etc? Repito es pregunta eh!!! O como funciona el poder saber con exactitud cuando se creó la idea visual de “No C• Portarme Bien”?”.

También le dijeron a María: “Ojala compartas screenshots de el arte visual cuando se te ocurrió. COPIONA”.

Una historia marcada por comparaciones y polémicas

Desde que María León salió de ‘Playa Limbo’, en 2016, y Jass Reyes asumió el sitio de vocalista, sus seguidores han mantenido constantes comparaciones entre ambas.

Y también ha habido reclamos, como cuando María destapó que ella no quería abandonar a la banda y más que comenzar como una carrera como solista se vio orillada cuando sus compañeros la dejaron fuera.

El machismo fue la razón por la que Jorge Corrales, Ángel Badillo y Servando Yáñez, dejaron fuera a María, según dijo, tras recibir invitaciones para sumarse a otros proyectos como comedia musical o realities.

“Era muy difícil para ellos entender esa parte y siempre había un conflicto, un problema, cosas”.

La también compositora afirma que siempre le dio prioridad a ‘Playa Limbo’. “Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer y pues sí hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo”, reveló.

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Y al mismo tiempo narró cómo se dio el momento en el que les comunicó que iba a tomar un proyecto lejos de ‘Playa Limbo’.

“Yo les dije ‘quedé en una serie bien padre donde voy a hacer la música, voy a ser la protagonista’… porque hubo muchos proyectos que dejé ir por la banda, por mi banda, mi familia, mi casa. Y les dije ‘oigan, es la primera vez que no les voy a pedir permiso y voy a hacer este proyecto y hay de dos sopas o me esperan o pueden buscar a alguien más porque tampoco los voy a limitar de no chambear en lo que yo hago seis meses de filmación… y escogieron a alguien más”, sentenció.

Los músicos decidieron dejar fuera a María, comenzar a buscar a su suplente y desde entonces los encontronazos no paran.