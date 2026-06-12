Este fue el último mensaje que compartió la chef de ‘Venga la Alegría’ antes de su deceso, ¿PRESENTÍA su muerte?

“Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor”.

El elenco del matutino ‘Venga la Alegría’ se mostró visiblemente triste tras el anuncio de la muerte de la chef Sandra Díaz del Valle, quien colaboraba en la emisión que se transmite en Honduras.

Lo más impactante de su repentino fallecimiento es que perdió la vida el mismo día de su cumpleaños número 46.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Chef Sandra de ‘Venga la Alegría’, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, se lee en el mensaje del programa.

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Fue el esposo de Sandra, Juan Fernando Lobo, quien dio detalles de lo que ocurrió antes de su deceso.

Díaz fue trasladada a un centro de asistencia privada la tarde del 10 de junio tras expresar que se sentía mal. En el hospital, la conductora recibió atención y el médico encargado de revisarla le habría aplicado una inyección en la parte de la nuca, antes de indicar que sintió una “electricidad” en el cuerpo, según relató el esposo.

Posteriormente, Sandra colapsó y “los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”.

La pareja de la experta en cocina añadió que fue retirado de la sala cuando el especialista decidió “que le iban a hacer RCP (respiración cardiopulmonar)”, a la famosa comunicadora.

Al tiempo, le informaron que tendrían que trasladarla de urgencia a otro hospital donde, a su ingreso, otros médicos le dijeron a Lobo que la chef ya había llegado sin signos vitales.

El último mensaje de la chef de ‘Venga la Alegría’

Horas antes de que se confirmara el fallecimiento de la experta en cocina, publico un mensaje que llamó la atención al grado de que usuarios en redes sociales sugirieran que presintió su muerte, pues parece que se despidió de sus seguidores.

En la imagen que posteó, la chef lucía disfrutando de su trabajo en el matutino de ‘Venga la Alegría’, donde agradeció a sus fans por acompañarla en esa etapa de su vida.

“Hoy me siento especialmente agradecida con Dios por permitirme trabajar con el don que me regaló, por cada oportunidad, por cada aprendizaje y por cada persona que confía en mi cocina. Gracias por acompañarme en este hermoso camino lleno de sabores, historias y mucho amor”, escribió.

Asimismo, en su último mensaje, Sandra mostró su entusiasmo por enseñar lo que más le apasionaba: cocinar.

“Enseñar, compartir, servir, dar y todo con cariño es una bendición inmensa. Los espero en mis próximas clases de cocina”, escribió.

La felicitación de su esposo por su cumpleaños

En tanto, su pareja, Juan Fernando, le dedicó un amoroso mensaje por su onomástico 46.

“Hoy está de cumpleaños, la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo… Hoy está de cumpleaños, la reina de mi corazón, la más talentosa y hermosa… Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood, con esos pies de princesa, con esas piernas que parecen flan de vainilla, con esos ojos, que me dejan quieto, con esas manos que hacen maravillas y con… que parecen de anuncio”, escribió Lobo.

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Actualmente, las investigaciones acerca de lo que sucedió continúan en proceso y el Ministerio Público recibió el expediente médico.