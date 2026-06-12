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Sasha Sokol reacciona a que tuvo una “RELACIÓN NORMAL de pareja” con Luis de Llano, según Charly López

El exGaribaldi afirmó también que “antes las niñas de quince años ya estaban quedadas”.

Junio 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El productor de televisión ha ignorado la sentencia por los abusos que cometió contra Sasha Sokol.

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“Perdón, no sé ni siquiera quién es Charly López”.

Luego de las desafortunadas declaraciones del exGaribaldi, Charly López, donde aseguró haber sido testigo directo de la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, la cantante reaccionó.

Y es que López sostuvo que en el pasado, nadie lo ocultaba ni lo señalaba: “Tan era normal en la época que yo los conocí, que era una relación normal de pareja, como yo lo viví. Como yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha ni ninguna pareja de ese momento”, declaró.

Agregó que “antes las niñas de quince años ya estaban quedadas. Catorce años, ¿estamos de acuerdo? Estaban quedadas ya”, dijo, y agregó: “Cuando tú lo pones como una niña de catorce y un hombre de treinta, en ese concepto te brinca de aquí al cielo ahorita. Pero en ese momento ni lo veíamos, tal vez por la edad, porque teníamos diecinueve nosotros”.

TE RECOMENDAMOS: Pareja de Sasha Sokol rompe el silencio sobre la DENUNCIA contra Luis de Llano: “la apoyaré completamente”

En tanto, Sasha Sokol arribó al aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue cuestionada por la prensa por los dichos de Charly y contundente respondió sin dejar espacio a la polémica.

“Perdón, no sé ni siquiera quién es Charly López”.

Asimismo, sentenció que ya no tiene qué decir sobre su caso. “Todo lo que he podido comentar al respecto lo he comentado en estos años con enorme paciencia y generosidad. Ya no sé qué más decir”, dijo.

Cabe recordar que Sokol denunció al productor, en 2022, destapando que De Llano sostuvo una relación “ilícita y asimétrica” cuando ella tenía 14 años y él 39, mientras fungía como su representante.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Luis de Llano se niega a cumplir su condena y Sasha Sokol revela por qué: “Es absurdo”

Tras una demanda civil por daño moral, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México lo condenó en 2023. Luego, De Llano buscó un amparo, sin embargo, en junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmo su condena y le ordenó indemnizarla, ofrecerle una disculpa pública y abstenerse de mencionar su nombre.

Finalmente, Luis De Llano aún no ha cumplido con la sentencia ordenada por el tribunal.

Sasha Sökol Luis de Llano Charly López No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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