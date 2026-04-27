Wendy Guevara pierde su perfil en Instagram tras su peor crisis de imagen por ‘bromear’ sobre menores

“Esta página no está disponible”, es la leyenda que aparece al teclear la dirección del perfil en Instagram de Wendy Guevara.

La influencer, creadora de contenido y ganadora de La casa de los famosos México tenía casi 8 millones de seguidores en esa red social pero este domingo 26 de abril el perfil desapareció y en su lugar solo es puede leer el mensaje genérico que lanza Instagram cuando suspende cuentas de manera temporal o permanente: “Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”.

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Esta no es la primera vez que Wendy Guevara pierde su perfil de Instagram. En agosto de 2023, justo cuando explotó su popularidad y su contenido se hacia cada vez más viral, también perdió su cuenta.

En aquella ocasión, Wendy contaba con poco más de 6 millones de seguidores, cifra que había conseguido con el impulso que le dio haber sido la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México.

No hubo entonces una explicación de las razones por las que el perfil se perdió, así como tampoco se habló de cómo fue que lo recuperó.

¿Qué pasó con la cuenta de Instagram de Wendy Guevara?

En esta ocasión, Wendy perdió su cuenta de Instagram justo a tres semanas de la polémica que la tiene a ella y a Paola Suárez al límite de la cancelación.

En redes sociales se hicieron virales videos de hace años los que ambas hacen comentarios que involucran a menores de edad.

Se trata de grabaciones de transmisiones en vivo y entrevistas en donde hablan de su supuesto gusto por menores de edad.

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Como lo informamos en TVyNovelas, ante el riesgo de la cancelación en redes sociales, Wendy Guevara dio la cara para disculparse.

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años… Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales, sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes; yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”.

Ni Wendy Guevara ni Instagram han dado declaraciones sobre las razones por las que está cancelado el perfil de la influencer, y tampoco se sabe si es una suspensión temporal (lo cual le permitiría conservar sus seguidores) o permanente (lo que la obligaría a gestionar un nuevo perfil).