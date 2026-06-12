Patricio Cabezut, a casi 5 años sin ver a sus hijas POR JUICIO en su contra, presume nuevo romance

“Vamos a tratar de sostener que sea una relación sana, bonita”.

El presentador de televisión, Patricio Cabezut, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y ahí actualizó cómo va su caso tras las acusaciones de su expareja Aurea Zapata, sobre un presunto abuso contra sus hijas, así como señalamientos de violencia familiar.

“Muy ansioso con que ya se acerque la fecha. Contento desde esa perspectiva, pero con el hoyo en el estómago, porque por dentro sigo totalmente destruido y destrozado. Cuatro años y siete meses sin tener la oportunidad de tener contacto con mis dos hijas y sé que ellas están sufriendo mucho, pero con la esperanza de que viene el juicio, que arranque el juicio oral en la sala de oralidad del día 19 de agosto, en donde vamos a demostrar junto con el licenciado Óscar Mora, mi abogado, que somos inocentes de estas cobardes acusaciones de hechos falsos”, expresó el comunicador.

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Sin embargo, entre todo lo malo que hay sobre esta situación que pesa en su contra, también hay esperanza, pues conoció a una mujer que lo ilusiona.

Patricio contó que la conoció por internet en marzo pasado y después “nos presentaron y vino a México. La invité al concierto de ‘Elefante’ en el Auditorio Nacional con mis dos acreditaciones”.

Desde esa primera cita y muchas conversaciones, “empezamos a salir, salir, salir y ya formalizamos la relación, aunque está complicado porque está en León, pero vamos a tratar de sostener que sea una relación sana, bonita. Ya fui a León a conocer a su mamá”, desveló el presentador.

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Cabezut fue cuestionado sobre la edad de su novia, de quien se reservó los detalles sobre su identidad, pero sí respondió con otra pregunta del “¿por qué es importante lo del número?”.

Y añadió “el número es un número nada más. Sí, sí, soy mayor que ella por muchos años. Ella es muy joven, más joven que la anterior… pero a ella no le importa tanto. De hecho, ella es, sin que sea peyorativo porque la gente lo puede tomar mal, ella es espíritu viejo”, concluyó.