Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Patricio Cabezut, a casi 5 años sin ver a sus hijas POR JUICIO en su contra, presume nuevo romance

El conductor de televisión contó cómo conoció a su nueva pareja, aunque ya espera los señalamientos por la diferencia de edad.

Junio 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Patricio-Cabezut.jpg

El conductor de televisión habló de su nueva novia en medio del juicio de abuso que enfrenta.

YouTube

“Vamos a tratar de sostener que sea una relación sana, bonita”.

El presentador de televisión, Patricio Cabezut, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y ahí actualizó cómo va su caso tras las acusaciones de su expareja Aurea Zapata, sobre un presunto abuso contra sus hijas, así como señalamientos de violencia familiar.

“Muy ansioso con que ya se acerque la fecha. Contento desde esa perspectiva, pero con el hoyo en el estómago, porque por dentro sigo totalmente destruido y destrozado. Cuatro años y siete meses sin tener la oportunidad de tener contacto con mis dos hijas y sé que ellas están sufriendo mucho, pero con la esperanza de que viene el juicio, que arranque el juicio oral en la sala de oralidad del día 19 de agosto, en donde vamos a demostrar junto con el licenciado Óscar Mora, mi abogado, que somos inocentes de estas cobardes acusaciones de hechos falsos”, expresó el comunicador.

TE RECOMENDAMOS: Patricio ’N’ seguirá VINCULADO A PROCESO por el presunto abus0 a sus hijas; Fiscalía ratifica medida

Sin embargo, entre todo lo malo que hay sobre esta situación que pesa en su contra, también hay esperanza, pues conoció a una mujer que lo ilusiona.

Patricio contó que la conoció por internet en marzo pasado y después “nos presentaron y vino a México. La invité al concierto de ‘Elefante’ en el Auditorio Nacional con mis dos acreditaciones”.

Te puede interesar:
Pascacio-Lopez.jpg
Famosos
ENCARCELAN a Pascacio ’N’; lo trasladan a Puente Grande por vi0la4ción agravada contra la actriz Sarah Nichols
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Charly-Lopez.jpg
Famosos
Charly López no es amigo de Paty Manterola y la compara con Pilar Montenegro: “no tiene UN SOLO ÉXITO”
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Alejandra.jpg
Famosos
Pepillo Origel destapa que Silvia Pinal LE HEREDÓ el cuadro de Diego Rivera y tiene un video como prueba
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Así fue el TÓRRIDO AMORÍO que protagonizaron Maribel Guardia y Rafael Inclán: “de película”
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieta-Paquita.jpg
Famosos
¿Dónde está Kelly Ariadne? Exmanager de Paquita la del Barrio confiesa gran preocupación y SOSPECHAN de la clínica
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
muerte-jaime-sanchez-rosaldo--.jpg
Famosos
Luto en la familia de Alessandra Rosaldo: Murió su papá, Jaime Sánchez Rosaldo
Junio 09, 2026
 · 
TVyNovelas
Paco-Paul-Stanley.jpg
Famosos
Así fue la ÚLTIMA CONVERSACIÓN entre Paco y Paul Stanley previo a su asesin4to: “Se soltó a llorar”
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Capibaras.jpg
Famosos
¡Pleito en Tour Capibaras! ‘El Coyote’ se va contra Chuy Lizárraga y hasta ‘le mienta la m4dr3’ a Julio Preciado
Junio 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Desde esa primera cita y muchas conversaciones, “empezamos a salir, salir, salir y ya formalizamos la relación, aunque está complicado porque está en León, pero vamos a tratar de sostener que sea una relación sana, bonita. Ya fui a León a conocer a su mamá”, desveló el presentador.

NO TE VAYAS SIN LEER: Patricio Cabezut, desesperado por ver a sus hijas: Califica de “viciado e injusto” el proceso que sigue su ex

Cabezut fue cuestionado sobre la edad de su novia, de quien se reservó los detalles sobre su identidad, pero sí respondió con otra pregunta del “¿por qué es importante lo del número?”.

Y añadió “el número es un número nada más. Sí, sí, soy mayor que ella por muchos años. Ella es muy joven, más joven que la anterior… pero a ella no le importa tanto. De hecho, ella es, sin que sea peyorativo porque la gente lo puede tomar mal, ella es espíritu viejo”, concluyó.

Patricio Cabezut abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Shakira (1).jpg
Famosos
¿No era Shakira? Surgen teorías de que UNA DOBLE salió en su lugar durante la inauguración en el Azteca
Junio 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
celinee santos.jpg
Famosos
¿Por qué Lupita Jones coronó a Celinee Santos tras perder la final de La Casa de los Famosos?
Junio 12, 2026
 · 
Edson Vázquez
kunno (1).jpg
Famosos
Kunno quiere repetir su beso con el ganador de La Casa de los Famosos Telemundo
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef lancer michelle.jpg
Famosos
Nace polémico romance en MasterChef: "¿Por qué normalizan eso?”
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?
Aunque ella busca salir de prisión y seguir su proceso en libertad, esto decidió un juez…
Junio 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ponchito jose ramon fernadez.jpg
Famosos
Todas las veces que Ponchito ha convertido a José Ramón en botarga y títere
El comediante y el periodista deportivo trabajan nuevamente juntos para la cobertura de una competencia deportiva
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa delos famosos telemundo.jpg
Famosos
Por primera vez un europeo gana La Casa de los Famosos Telemundo y se lleva 200 mil dólares
La sexta edición de este reality show fue especialmente caótica
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
gallo elizalde.jpg
Famosos
Fracasa el holograma de Valentín Elizalde: “No es lo que me prometieron”
El cantante, que murió trágicamente en 2006, “revivió” a través de un holograma fallido para un concierto
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores