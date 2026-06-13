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Aficionado se levanta de su silla de ruedas en el partido de México y provoca debate en redes

Un video captada al finalizar la inauguración se hizo viral

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
aficionado silla de ruedas partido mexico.jpg

El aficionado fue captado antes del partido

Captura X

¿Milagro? ¿Gandallez? ¿O verdadera discapacidad?

La polémica fue intensa en redes sociales por un video que muestra a un aficionado en la zona para personas con discapacidad en el estadio Ciudad de México, donde la selección jugó su primer partido y venció a Sudáfrica.
El video fue grabado en el momento en que termina la ceremonia de inauguración y los aficionados, en un arranque de júbilo, deciden aventar hacia la cancha los sombreros que fueron repartidos con los colores verde, blanco y rojo.
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En televisión y en el estadio, eso generó uno de los momentos más emotivos de la inauguración.
El video en cuestión, sin embargo, muestra una polémica escena: un aficionado se levanta de su silla de ruedas, se voltea para tomarse una selfie junto con su acompañante (que está en una silla plegable) y luego mira hacia la cancha.
En el video se escucha el grito de otro aficionado que le grita: “Milagro, ya camina”.

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El debate por el aficionado en silla de ruedas

El grito supone que el aficionado en silla de ruedas fingió una discapacidad para conseguir boletos de esa zona del estadio. Contrario a lo que muchos supusieron, sin embargo, esos boletos no son más baratos y tampoco son más fáciles de conseguir.
El video fue retomado por el medio LatinUs, en donde los internautas debatieron con entusiasmo.

“Esta gente es de las que fingen caminar mal para estacionarse en lugares asignados”, “ni Lázaro se curó tan rápido”, “muchos milagros en un solo estadio” fueron algunos comentarios de las personas que consideraron que era un engaño.

Hubo muchos otros comentarios, sin embargo, que notaron varias cosas: primero, que el aficionado efectivamente se ve que tiene problemas para permanecer de pie; y segundo, que no todas las discapacidades son necesariamente un impedimento para estar de pie.

“No sé cuál sea su caso, pero mi hija tiene una discapacidad y es usuaria de silla de ruedas, pero también puede caminar distancias cortas”, se lee en uno de los comentarios.

Esto fue apoyado por comentarios con otras experiencias de personas que, ciertamente, usan silla de ruedas sin que necesariamente padezcan abasia (el concepto médico para la imposibilidad de caminar).

Selección Mexicana estadio azteca
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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