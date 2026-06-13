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Charly López se arrepiente de lo que dijo de Sasha y Luis de Llano

El cantante mandó un mensaje a través de un programa de televisión

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
charly lopez sahsa sokol.jpg

Charly López

Instagram

Sasha Sokol aún espera que se cumpla la sentencia que condenó a Luis de Llano.

La cantante ganó el juicio en el que acusó al productor de abuso sexual y daño moral pero todavía no se ha cumplido la disculpa pública a la que está obligado de Llano.
En ese contexto es que Charly López integrante del grupo Garibaldi en los años 90 habló del caso y aseguró que en el pasado, nadie ocultaba lo que sucedía entre la cantante y el productor.

“Tan era normal en la época que yo los conocí, que era una relación normal de pareja, como yo lo viví. Como yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha ni ninguna pareja de ese momento”.

Como informamos en TVyNovelas, López habló con ingenuidad sobre algunos casos similares.

“Antes las niñas de quince años ya estaban quedadas. Catorce años, ¿estamos de acuerdo? Estaban quedadas ya”.

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Aseguró que la edad es algo relativo porque en cada época hay diferentes conceptos de lo censurable.

“Cuando tú lo pones como una niña de catorce y un hombre de treinta, en ese concepto te brinca de aquí al cielo ahorita. Pero en ese momento ni lo veíamos, tal vez por la edad, porque teníamos diecinueve nosotros”.

La reacción de Sasha y el arrepentimiento de Charly López

Sasha reaccionó a las desafortunadas declaraciones de Charly López con indiferencia.
“Perdón, no sé ni siquiera quién es Charly López”, dijo en una breve entrevista a su llegada a aeropuerto.
De hecho, el propio Charly se habría dado cuenta de lo absurdo de sus declaraciones (que se pueden interpreta como revictimización a Sasha) y está arrepentido.

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Ericka Rodríguez

Por lo menos así lo declaró Lalo Carrillo, uno de los conductores del programa De primera mano.

“Tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo que está bien arrepentido de lo que dijo”.

Carrillo asegura que en la comunicación que tuvo con Charly, quedó claro que se había equivocado porque no se supo explicar.

“No dio el foco de lo que quería externar: que estábamos en una época donde normalizábamos cosas que no estaban bien entonces y no están bien ahora”.

Sasha Sökol Charly López
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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