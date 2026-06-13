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Faitelson tira hate al influencer que se grabó a sí mismo ¡y resultó ser su fan!: “Yo tanto que te amo”

Marck del Águila se viralizó por su festejo en el gol de Raúl Jiménez en el partido México - Sudáfrica

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
marck del aguila david faitelson.jpg

Un drama fuera de la cancha

Instagram

Marck del Aguila tiene 260 mil seguidores en Tik Tok y más o menos la misma cantidad en Instagram.

Es un infuencer que llegó a ser invitado a los Tik Tok Awards y se ha ganado la simpatía de los aficionados del América, ya que su contenido está enfocada en ensalzar a ese equipo.
Su popularidad se disparó esta semana luego de que se hizo viral su festejo del segundo gol de México ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.
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Al aparecer en la transmisión de televisión, Marck se mostró eufórico pero con un detalle importante para la era que vivimos: se estaba grabando a sí mismo con su teléfono mientras Raúl Jiménez anotaba en la cancha su primer gol en este tipo de competencias.

Detractores y defensores de Marck del Águila

Surgió entonces un debate en redes sociales acerca de la pertinencia de hacer selfies y auto grabarse en vez de mirar el partido en vivo o convivir con el resto de los aficionados.

Werevertumorro defendió el trabajo de Marck y lo comparó incluso con el que se hace en las televisoras a través de las crónicas de color.

“A la gente le gusta ver cómo reaccionan otros a algo. No es de “influencers”. Hay gente que reacciona al partido en vivo. Lo tiene Telemundo, La selección mexicana, Layún, La cobra e incluso TVAZTECA. De hecho cuando TVAZTECA puso la cámara para ver la reacción de MARTINOLI a los goles, la pusieron también en TELEVISA”.

David Faitelson entró a ring desde la postura opuesta y criticó severamente a Marck del Águila a través de un mensaje en X donde los tildo de ególatras.

"¿Se están grabando ellos mismos? La batalla por los “likes” y por la monetización a través de las redes sociales. La “generación” de los creadores de contenido parece también una “generación del egocentrismo”. Nada es más importante que ellos”.
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¿Qué le respondió Marck del Águila a David Faitelson?

En una especie de bumerán digital, la discusión volvió a manos de Marck del Aguila, quien leyó el mensaje de Faitelson y se sintió como en la película de Los Increíbles, cuando Mr. Increíble menosprecia a Niño Increíble: resulta que Marck admiraba a Faitelson, tiene fotos con él y hasta lo ha defendido en redes sociales.

“Yo tanto que te amo y te defiendo en tus funas... ¡y así me pagas! Me sorprender porque tú siendo periodista que se tiene que informar antes de hablar... y más porque tu sabes que grabar en la cancha está negado por a competición y que vengas a decir que los influencers nomás buscamos likes, es curioso”.

Marck del Águila explicó que las restricciones por los derechos de autor lo obligan a grabar en formato selfie para no incurrir en un falta que derive en multa.

Pero lo que más le dolió, dice, es que Faitelson siendo periodista no lo haya buscado para preguntarle cómo sucedieron las cosas antes de publicar el mensaje en X.

“Eso me pasa por defender a mis leyendas”.


David Faitelson Selección Mexicana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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