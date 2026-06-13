Faitelson tira hate al influencer que se grabó a sí mismo ¡y resultó ser su fan!: “Yo tanto que te amo”

Marck del Aguila tiene 260 mil seguidores en Tik Tok y más o menos la misma cantidad en Instagram.

Es un infuencer que llegó a ser invitado a los Tik Tok Awards y se ha ganado la simpatía de los aficionados del América, ya que su contenido está enfocada en ensalzar a ese equipo.

Su popularidad se disparó esta semana luego de que se hizo viral su festejo del segundo gol de México ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

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Al aparecer en la transmisión de televisión, Marck se mostró eufórico pero con un detalle importante para la era que vivimos: se estaba grabando a sí mismo con su teléfono mientras Raúl Jiménez anotaba en la cancha su primer gol en este tipo de competencias.

Detractores y defensores de Marck del Águila

Surgió entonces un debate en redes sociales acerca de la pertinencia de hacer selfies y auto grabarse en vez de mirar el partido en vivo o convivir con el resto de los aficionados.

Ya vi que se dedica a hacer contenido deportivo y pues está chido que tiene su audiencia y lo inviten a esos eventos, pero sí está loquísimo que todo se tenga q performear por contenido, debe existir alguna forma de seguir cercanos a lo q consumimos y tener reacciones genuinas xd https://t.co/xPQ3j5RVV8 — Leonor (@tmbnLNR) June 12, 2026

Werevertumorro defendió el trabajo de Marck y lo comparó incluso con el que se hace en las televisoras a través de las crónicas de color.

“A la gente le gusta ver cómo reaccionan otros a algo. No es de “influencers”. Hay gente que reacciona al partido en vivo. Lo tiene Telemundo, La selección mexicana, Layún, La cobra e incluso TVAZTECA. De hecho cuando TVAZTECA puso la cámara para ver la reacción de MARTINOLI a los goles, la pusieron también en TELEVISA”.

La gente le gusta ver cómo reaccionan otros a algo. No es de "influencers"

Hay gente que reacciona al partido en vivo. Lo tiene Telemundo, La seleccion mexicana, Layún, La cobra e incluso TVAZTECA. De hecho cuando TVAZTECA puso la camara para ver la reaccion de MARTINOLI a los… https://t.co/gtCg4GUwuL — GABO MONTIEL (@werevertumorro) June 12, 2026

David Faitelson entró a ring desde la postura opuesta y criticó severamente a Marck del Águila a través de un mensaje en X donde los tildo de ególatras.

"¿Se están grabando ellos mismos? La batalla por los “likes” y por la monetización a través de las redes sociales. La “generación” de los creadores de contenido parece también una “generación del egocentrismo”. Nada es más importante que ellos”.

¿Qué le respondió Marck del Águila a David Faitelson?

En una especie de bumerán digital, la discusión volvió a manos de Marck del Aguila, quien leyó el mensaje de Faitelson y se sintió como en la película de Los Increíbles, cuando Mr. Increíble menosprecia a Niño Increíble: resulta que Marck admiraba a Faitelson, tiene fotos con él y hasta lo ha defendido en redes sociales.

“Yo tanto que te amo y te defiendo en tus funas... ¡y así me pagas! Me sorprender porque tú siendo periodista que se tiene que informar antes de hablar... y más porque tu sabes que grabar en la cancha está negado por a competición y que vengas a decir que los influencers nomás buscamos likes, es curioso”.

Marck del Águila explicó que las restricciones por los derechos de autor lo obligan a grabar en formato selfie para no incurrir en un falta que derive en multa.

Pero lo que más le dolió, dice, es que Faitelson siendo periodista no lo haya buscado para preguntarle cómo sucedieron las cosas antes de publicar el mensaje en X.

“Eso me pasa por defender a mis leyendas”.



