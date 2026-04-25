La dueña del reality donde participa Kimberly Irene le pide a Wendy Guevara que la perdone

La reconciliación entre Kimberly Irene la Más Preciosa y Wendy Guveara estaría muy cerca.

Las influencers están distanciadas debido a un malentendido que la propia Wendy ha contado en varias ocasiones. De acuerdo con la ganadora de La Casa de los Famosos México, Kimberly llegó un día a su casa de noche y sin invitación.

La hizo pasar y comenzaron a tomar alcohol sin que realmente hubiera una fiesta. En algún momento de la noche, llegó el hombre que en aquel momento era pareja de Kimberly y le comenzó a reclamar a Wendy por haberla “inducido” a embriagarse y estar de fiesta.

TE RECOMENDAMOS: Kunno defiende a Nodal y Ángela Aguilar: pide a sus críticos que se callen y muestra dos misteriosas fotos

Wendy se molestó porque, dijo, no tenía por qué aguantar esos desplantes de gente que no eran sus amigos.

¿Cómo le ha ido a Kimberly en el reality show La casa de campo?

Kimberly actualmente participa en el reality show La casa de campo, creado por Venus, una influencer que de manera independiente levantó este proyecto en el que el bajo presupuesto es un elemento central.

Con cámaras colocadas en sitios donde se tiene poco detalle de los que sucede en la casa y una audio que a veces no es lo suficientemente claro para entender los diálogos, este reality lleva ya una semana.

Y ha sido suficiente para que Venus quede prendada de Kimberly y su personalidad.

Se ha enganchado tanto con su encanto que decidió publicar un video en el que le pide Wendy Guevara que la perdone.

“No sé que es lo que pasó entre ustedes pero tú tienes que buscar a Kimberly”.

TE PUEDE INTERESAR: Wendy Guevara cuenta el escándalo por el que ya no le habla a Kimberly la Más Preciosa



Venus señala que el valor de la Perdida está incluso más allá de cualquier pleito.

“Mira a tu alrededor, una persona como amigo como ella, no te la vas a encontrar jamás en tu vida”

Venus confesó que no sabe el motivo por el que se pelearon ni le interesa saberlo, pero que está convencida de que Kimberly es una persona maravillosa.