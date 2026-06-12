Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?

Marilyn Cote, la mujer que se hacía pasar por psiquiatra sin contar con un título ni cédula profesional buscó que un juez le dejara seguir su proceso en libertad, esto luego de estar recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, en Puebla, y mientras continúan las investigaciones en su contra.

Fue durante una audiencia que se llevó a cabo en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula que sus abogados buscaron cambiar las medidas cautelares para intentar sacarla de la cárcel.

Los abogados de Cote argumentaron que los denunciantes no sufrieron daño moral y plantearon la propuesta de reparar el daño por 10 mil pesos.

TE RECOMENDAMOS: Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel

¿Qué decidió el juez?

Ante la petición de la falsa psiquiatra que provocó graves daños a la salud mental de sus pacientes, a quienes les garantizaba curar la depresión en 8 días, la autoridad judicial rechazó su planteamiento y determinó mantener la prisión preventiva.

Al tiempo, el juez del caso consideró que los argumentos eran insuficientes y fue tajante al decirle a Marilyn que las acusaciones que pesan en su contra no se limitan a posibles afectaciones morales, sino que existen señalamientos relacionados con daños físicos y psicológicos denunciados por las víctimas.

https://www.instagram.com/reels/DCT5BOtstaN/

Además, se determinó que la falsa psiquiatra debe seguir presa y se estableció que exista un juicio oral por los delitos de usurpación de profesión y amenazas.

Finalmente, se dispuso que la acusada debe seguir enfrentando las acusaciones desde prisión mientras avanzan las distintas etapas del procedimiento legal.

¿De qué se le acusa a Marilyn Cote?

El caso de la falsa psiquiatra cobró fama después de la denuncia que sus “pacientes”, quienes la señalaron de haber recibido atención psiquiátrica y la prescripción de medicamentos controlados por parte de la mujer que no contaba con título ni cédula profesional para emitir esa especialidad.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así es la penal en donde está encerrada Marilyn Cote, la supuesta psiquiatra que falsificó su cédula profesional

Actualmente, Marilyn enfrenta más de una docena de denuncias promovidas por personas que aseguran haber sido atendidos por ella.