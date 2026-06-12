Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Falsa psiquiatra de Puebla, Marilyn Cote, que afirmaba CURAR LA DEPRESIÓN en 8 días, ¿podría salir de prisión?

Aunque ella busca salir de prisión y seguir su proceso en libertad, esto decidió un juez…

Junio 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Marilyn-Cote.jpg

La falsa psiquiatra de Puebla da catecismo y participa en rezos dentro de prisión.

Fiscalía de Puebla

Marilyn Cote, la mujer que se hacía pasar por psiquiatra sin contar con un título ni cédula profesional buscó que un juez le dejara seguir su proceso en libertad, esto luego de estar recluida en el penal femenil de Ciudad Serdán, en Puebla, y mientras continúan las investigaciones en su contra.

Fue durante una audiencia que se llevó a cabo en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula que sus abogados buscaron cambiar las medidas cautelares para intentar sacarla de la cárcel.

Los abogados de Cote argumentaron que los denunciantes no sufrieron daño moral y plantearon la propuesta de reparar el daño por 10 mil pesos.

TE RECOMENDAMOS: Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel

¿Qué decidió el juez?

Ante la petición de la falsa psiquiatra que provocó graves daños a la salud mental de sus pacientes, a quienes les garantizaba curar la depresión en 8 días, la autoridad judicial rechazó su planteamiento y determinó mantener la prisión preventiva.

Al tiempo, el juez del caso consideró que los argumentos eran insuficientes y fue tajante al decirle a Marilyn que las acusaciones que pesan en su contra no se limitan a posibles afectaciones morales, sino que existen señalamientos relacionados con daños físicos y psicológicos denunciados por las víctimas.

https://www.instagram.com/reels/DCT5BOtstaN/

Además, se determinó que la falsa psiquiatra debe seguir presa y se estableció que exista un juicio oral por los delitos de usurpación de profesión y amenazas.

Finalmente, se dispuso que la acusada debe seguir enfrentando las acusaciones desde prisión mientras avanzan las distintas etapas del procedimiento legal.

Más noticias virales
Hermanos-herencia.jpg
Viral
La madre murió, no dejó testamento y cuatro hermanos se m4taron POR LA HERENCIA; dejan con vida al papá
Una vivienda común fue la protagonista de la mortal pelea que dejó al padre sin familia.
Junio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Exalcalde LE QUITA la vida a su esposa en plena firma del divorcio… y aparece en el baño de forma trágica
Junio 08, 2026
Viral
Varias maestras fueron diagnosticadas con cáncer de mama, TODAS de la misma secundaria, ¿qué pasó?
Junio 07, 2026
Viral
Youtubers que abortaron bebé con síndrome de Down duermen con un arm4 bajo la almohada: “Tenemos miedo”
Junio 05, 2026
Viral
Reportan que la hija de 3 años de famosa ‘tiktoker’ cayó a una piscina y se ahogó tras SEGUIR A UN GATO
Junio 03, 2026
Perro-auto.jpg
Viral
Un perro LE DISPARÓ a una mujer con una escopeta; estaba dentro de un auto y ella cruzaba la calle
Junio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maestro-novio.jpg
Viral
Maestro de secundaria admite “NOVIAZGO” con estudiante de 14 años; juez lo libera tras fianza de 75 mil
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cadaver-fonda.jpg
Viral
M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

¿De qué se le acusa a Marilyn Cote?

El caso de la falsa psiquiatra cobró fama después de la denuncia que sus “pacientes”, quienes la señalaron de haber recibido atención psiquiátrica y la prescripción de medicamentos controlados por parte de la mujer que no contaba con título ni cédula profesional para emitir esa especialidad.

NO TE VAYAS SIN LEER: Así es la penal en donde está encerrada Marilyn Cote, la supuesta psiquiatra que falsificó su cédula profesional

Actualmente, Marilyn enfrenta más de una docena de denuncias promovidas por personas que aseguran haber sido atendidos por ella.

Marilyn Cote
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Estadio-Azteca.jpg
Viral
Aficionado alemán llega al estadio para vivir la FIEBRE DEL FUTBOL y muere antes de la inauguración
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Secuestro.jpg
Viral
Rescatan a mujer tras 10 meses SECU3STRADA en casa de sus suegros; la alimentaban con arroz crudo
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jaime maussan (1).jpg
Viral
La noche en que Jaime Maussan se quedó a solas con la tilma de Juan Diego
Junio 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
youtuber embarazo.jpg
Viral
Youtuber se entera de que su esposa espera bebé con síndrome de Down y toma decisión polémica
Junio 05, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa delos famosos telemundo.jpg
Famosos
Por primera vez un europeo gana La Casa de los Famosos Telemundo y se lleva 200 mil dólares
La sexta edición de este reality show fue especialmente caótica
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
gallo elizalde.jpg
Famosos
Fracasa el holograma de Valentín Elizalde: “No es lo que me prometieron”
El cantante, que murió trágicamente en 2006, “revivió” a través de un holograma fallido para un concierto
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
coco levy.jpg
Famosos
¿Qué es la policitemia, la misteriosa y rara enfermedad que padece Coco Levy?
El actor y productor, hijo de Talina Fernández, lleva dos años lidiando con los síntomas
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
raúl jiménez.jpg
Famosos
¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza y cuál es la tragedia detrás del delantero mexicano?
El delantero que anotó el segundo gol de México ante Sudáfrica usa esta banda desde 2021
Junio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores