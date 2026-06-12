¿No era Shakira? Surgen teorías de que UNA DOBLE salió en su lugar durante la inauguración en el Azteca

“¿Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira?”.

El show de Shakira en la inauguración de la Gran Fiesta del Futbol desató en redes sociales diversas versiones que aseguraban que la colombiana “no era la verdadera” y que en su lugar salió una doble.

Los señalamientos surgieron luego de que usuarios afirmaron que la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ se veía diferente durante su presentación.

Entre los mensajes que destacaron en las diferentes redes sociales se mencionaba que “esta no es Shakira ni de chiste”, “¿Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira?” y “Esa no es Shakira”.

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Estoy llorando, como es eso de que han puesto a una doble de Shakira en la inauguración???? 😱😱😱 pic.twitter.com/WzlXeGaIte — 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@romerormcf) June 11, 2026

Otros internautas rechazaron la versión de la doble y aseguraron que la cantante sí estuvo presente en la ceremonia, pero algunas tomas durante su presentación no le favorecieron.

La cantante pisó la cancha junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de futbol del planeta. Su presentación incluyó juegos de luces, fuegos artificiales, y un vestuario que resaltó en tonos amarillos, mismo que replicaron sus bailarines.

Aunque la propia Shakira no reaccionó a los señalamientos de que en su lugar había una doble, sí felicitó a México por su triunfo ante Sudáfrica, esto después de bailar en el césped del exEstadio Azteca.

“Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió en sus redes sociales. Luego compartió una imagen del marcador donde se destaca el triunfo de la Selección Mexicana.

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Asimismo, Shakira aprovechó para enviar un mensaje en el evento deportivo:

“Que transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”, escribió la cantante.