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Daniel Bisogno sabía que le hacían brujería para exterminarlo; su hermano envía mensaje al culpable

Alex Bisogno habla por primera vez de las tres advertencias que le dieron: Daniel era víctima de brujería o santería

Junio 12, 2026 • 
Alejandro Flores
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Alex reveló lo que le advirtieron

Instagram / Captura El grito de la Lorona

Alex Bisogno recibió al menos tres advertencias de que su hermano Daniel era víctima de santería o brujería.

“Tiene un trabajo brutal”, le dijeron a Alex en una de esas ocasiones.
La primera vez que se lo dijeron fue un “trabajador de TV Azteca” que lo alcanzó en uno de los pasillo de la televisora para decirle:

“Yo conozco a una persona que practica la santería y me dijo que a tu hermano lo estás haciendo brujería”.

En ese primer momento, Alex Bisogno dudó de la advertencia pero se quedó con la idea de que era una posibilidad.
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Las pistas de la brujería contra Daniel Bisogno

Daniel Bisogno enfermó de cirrosis y tuvo una primera crisis de salud provocada por varices esofágicas. La hemorragia derivada de estas varices estuvo a punto de costarle a vida.
Tras una cirugía compleja, regresó a la televisión pero con la urgencia de necesitar un trasplante de riñón. A pesar de que lo tuvo, la salud de Daniel se deterioró cada vez más y de manera inexorable a pesar de las constantes hospitalizaciones.

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Alex Bisogno contó en el podcats El Grito de la Llorona que en algún momento sintió a necesidad de que Daniel supiera sobre estas advertencias de que era víctima de brujería.

“Me dijeron que lo que querían es acabar con su vida y que le pidiera ayuda a Niurka”.

Efectivamente, Alex fue con Niurka, quien a su vez la mandó con una de sus madrinas.

“Ella hizo como una revisión con conchas y me dijo: tu hermano trae un trabajo y quieren destruir sus órganos”.

Y eso era exactamente lo que estaba pasando porque tras la afectación del hígado, Daniel sufrió el colapso de un pulmón.
La última advertencia sucedió nueve días antes de la muerte de Daniel Bisogno. Un compañero de Azteca le dijo a Alex que afuera de la televisora había una señora que lo iba a buscar todos los días con una pancarta que decía que le estaban haciendo brujería a Daniel y que lo querían ver muerto.

“Cuando te a pasas mal pones atención a todo lo que te dicen. Platiqué con la señora y le dije: Haz lo que tengas que hacer. Ella hizo unas velaciones, que tendrían que ser 11 días. No te voy a mentir: cuando iban 9, mi hermano murió”.

Alex Bisogno cuenta que la señora le llamó por teléfono llorando para pedirle disculpas: “Perdóname, no alcancé a salvarlo”.

El mensaje para el victimario de Daniel Bisogno

El hermano del conductor de “Ventaneando” termina este doloroso recuerdo con una reflexión:

“Más allá de que creas o no en las religiones, es el hecho del odio de una persona hace que te enfermes. Somos energía y la energía te destruye”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alex Bisogno revela que se peleó con la viuda de Daniel por una tarjeta de crédito

Asegura que no sabe quién le pudo haber hecho brujería a su hermano (en caso de que le hayan hecho) pero el castigo lo deja en manos del destino.

“Yo creo en e karma; no sé quién no pudo haber hecho. Me queda claro que le desea el mal así a una persona, sea quien sea, pues tarde que temprano la vida le va a devolver lo mismo”.

Daniel Bisogno Alex Bisogno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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