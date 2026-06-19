Victoria Ruffo y Maribel Guardia se dicen SUS VERDADES: que armaron sus carreras “llorando” y “sin cantar”

“Ella sí me dijo que de no ser porque lloro no hubiera hecho nada en esta carrera”.

En uno de los más recientes programas de José Eduardo Derbez, llamado ‘Mixologando’, las invitadas fueron su propia madre, Victoria Ruffo y una de sus mejores amigas, Maribel Guardia.

Entre la conversación, Maribel soltó varios factos, como que José Eduardo siempre llega a las comidas pactadas con Ruffo, llega a “saludar” y ya no se va. “Pide tragos y se queda hasta el final”. Aunque indicó que siempre paga la cuenta, pero que no se puede estar a solas con Victoria.

Luego, Ruffo expresó que siempre invita a su hijo con sus amigas, pues considera que las compañeras de su hijo son “aburridas”.

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“Me siento el maquillista o el amigo gay”, dijo Derbez sobre los encuentros con las amigas de su madre.

La charla resultó más que simpática y entre tragos, Maribel y Victoria fueron soltando la lengua.

En una de las preguntas que les hizo José Eduardo, las invitó a que contaran alguna anécdota “en donde hayas tenido que decirle a mi mamá, ‘oye, ahora sí te pasaste”.

Y de inmediato, Ruffo delató a Guardia:

“Ella sí me dijo que de no ser porque lloro no hubiera hecho nada en esta carrera”.

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“Pero a mí me dijo que no sabía cómo me pagaban por cantar, yo me tenía que desquitar de alguna manera. Mira con lo bien que vivo con la cantada y todavía tenía que venir aquí. ¿Cómo puedo tener amigas así?”, dijo entre risas.

Al tiempo, Maribel destapó:En tanto, José Eduardo agregó: “Seguro fue y le dijo a Omar, ‘¿cómo la contratas si canta así?’”.

A lo que la costarricense contestó: “Exactamente, y te voy a decir una cosa, dale gracias a Dios de las lágrimas que se ha echado tu madre porque por eso llegaste hasta donde llegaste”, concluyó.