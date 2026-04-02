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José Eduardo Derbez asegura que NO QUIERE SER como su papá: “Primero mi hija que el trabajo”

El actor aseguró que la distancia con Eugenio marcó su niñez y que él no quiere le pase lo mismo a Tessa.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El hijo de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, fue claro al decir que busca estar cerca de su hija y no como su papá.

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“La ausencia y la poca convivencia”.

José Eduardo Derbez ha sido claro al manifestar cómo le afectó la distancia que vivió en su niñez tras no convivir con su padre. El vínculo estuvo marcado por las prioridades laborales de Eugenio, por lo que se ha propuesto brindarle toda la atención a su hija.

Al reflexionar en una charla para el podcast ‘Vida Sintonía’, José Eduardo subrayó que su misión es evitar que Tessa crezca con los mismos vacíos que él enfrentó.

A diferencia de lo que le ocurrió en su propia niñez, el actor relató que la relación su padre estuvo definida por la separación de sus padres u una posterior lejanía afectiva.

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“La ausencia y la poca convivencia”, es como describió lo vivido con Derbez, aunque destacó que con el paso de los años pudieron lograr reconstruir un lazo amoroso.

Y añadió también que esa presencia limitada influyó drásticamente en su decisión de crear una paternidad.

José Eduardo busca darle a su hija Tessa “tiempo de calidad”.

“Intentó en mis tiempos libres estar con ella, salir con ella, nos la llevamos al parque, hacer muchas cosas con Tessa”, indicó el también hijo de Victoria Ruffo.
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Añadió que su prioridad es “siempre ponerla primero a ella que el trabajo, obviamente siempre que se pueda”, al tiempo que destacó que su deseo es que Tessa sea su compañera cotidiana: “Ya nada más que camine muy bien y que hable, yo feliz me la llevo a todos lados, como chicle”.

Hizo énfasis en que su objetivo es “no repetir lo que yo viví” y mantenerse participativo y presente en la crianza de su hija.

José Eduardo se confiesa y admite que ser padre le cambió la vida:

“Yo me acuerdo de que muchas personas me decían ‘cuando no tienes hijos, pues si hay dinero o no hay dinero, como eres tú solo, tú sabes si comes o no comes o dónde duermes’, pero el tener ya en tu mente decir ‘tengo que ver por alguien más que depende de mí y debo cuidar a esa persona y estar ahí pendiente’, sí te cambia muchas cosas”, expresó el actor.

NO TE VAYAS SIN LEER: Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez: “Es más amigo, papá nunca ha sabido serlo”

Y concluyó diciendo que “estoy muy feliz, la verdad. Me cambió muy bonito la vida desde el primer momento”.

josé eduardo derbez Eugenio Derbez Victoria Ruffo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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