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Karol G termina ATRAPADA EN UNA PLATAFORMA del escenario en pleno concierto; esto se sabe sobre su salud

La colombiana vivió momentos de tensión tras la falla mecánica.

Julio 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Karol-G.jpg

Karol G quedó atrapada en una plataforma del escenario.

Getty Images/Instagram

Tremendo susto se llevó la cantante Karol G, pues durante un concierto en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos, sufrió un percance que la dejó atrapada en el escenario.

Y es que ‘La Bichota’ arrancó con su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’ cuando una plataforma presentó una falla mecánica.

Fue justo mientras descendía hacia la zona de camerinos cuando la colombiana quedó atrapada en la plataforma del escenario.

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@excelsior

🎤⚠️ Ni la “Bichota” se salva de los imprevistos. Karol G vivió un momento de tensión tras quedar atrapada en una plataforma durante su show en Chicago, pero afortunadamente todo quedó en una anécdota y siguió conquistando al público. 🔥 #ExcélsiorDigital #Concierto #KarolG

♬ sonido original - Periódico Excélsior

La situación generó preocupación y Karol G tuvo que mantener la calma y esperar la intervención del equipo técnico.

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Ericka Rodríguez

¿Qué le pasó a Karol G?

El incidente ocurrió en la segunda fecha de Karol G, cuando al finalizar uno de los segmentos del concierto, la intérprete se subió a una plataforma elevadora diseñada para trasladarla debajo del escenario; sin embargo, el mecanismo se detuvo inesperadamente a mitad del descenso debido a una falla técnica.

La cantante permaneció varios minutos atrapada sin poder bajar completamente mientras el personal del recinto trabajaba para solucionar el problema. Karol G evitó mostrarse preocupada frente al público, pues en los videos que circulan en redes sociales, aprovechó para bromear, cantar y conversar con sus seguidores.

Una vez que el equipo técnico pudo restablecer el funcionamiento de la plataforma, la colombiana descendió de forma segura y más tarde continuó con su recital.

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Hasta ahora, no existe información oficial que indique que Karol G haya resultado lesionada por la falla de la plataforma.

Karol G
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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