‘El Apio’ y ‘La Josa’ reviven cuando eran NOVIOS y cómo ella se dio cuenta que él era gay: “éramos lesbianas”

En una nueva entrega de su podcast ‘Pipiris Nights’, el cantante le preguntó abiertamente a su excompañera de ‘Kabah’ cómo se dio cuenta de sus preferencias.

Febrero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
‘Apio’ Quijano recordó cuando fue novio de su amiga y excompañera de ‘Kabah’, ‘La Josa’.

“Siéntete afortunada porque fuiste la única en mi vida”.

Entre los cantantes ‘Apio’ y ‘La Josa’ existe una amistad y compañerismo que surgió desde su infancia e incluso en la adolescencia mantuvieron un noviazgo, el único con una mujer que tuvo Quijano.

En una reciente entrega de su podcast ‘Pipiris Nights’, el cantante le mostró a la intérprete de ‘No soy una señora’, una serie de imágenes que rememoran su vida juntos.

Particularmente colocó una postal donde aparecen dándose un tierno beso. Ambos recordaron que estaban en ‘Conceptos’, una academia artística ligada a Televisa que fundó Luis de Llano con el objetivo de preparar a jóvenes talentos de la música pop y las baladas. “Era como el CEA, pero musical”, dijo en una entrevista previa ‘Apio’.

A la par, estaban con ‘Kabah’ y rondaban los 18 años de edad. “Yo creo que fue más o menos esa época donde tú y yo anduvimos… fue con ‘La Calle de las Sirenas’. Duramos poco”, dijo Quijano.

Al mismo tiempo y entre risas, la cantante María José lanzó un “sí, éramos lesbianas”.

‘Apio’ volvió a tomar la palabra y destacó que “lo poco que duró fue muy bonito y además también siéntete afortunada porque fuiste la única en mi vida”, le dijo a la intérprete. A lo que ‘La Josa’ lanzó otro picoso comentario: “Viste, muy lésbica”.

El también creador de contenido expresó que en muchas ocasiones sus seguidores le preguntan cómo se dio el flechazo y la relación entre ellos, por lo que le cuestionó a su excompañera de ‘Kabah’ si nunca notó que no le gustaban las mujeres.

“Luego la gente como que pregunta mucho y la verdad es que sí fue una historia muy bonita. Pero, a ver, ‘Josa’, tú me conoces desde qué edad, desde mini, mini, tú ya sabías que yo… (refiriéndose a su orientación sexual)”.

A lo que María José contestó enfáticamente: “Pues sí y no porque nunca lo hablaste. Y después cumpliste muy bien y después te pusiste pasiva, hija. O sea, primero muy activo y luego muy pasa, entonces yo estaba así como de ‘y ahora qué hago’”, dijo entre risas la cantante.

Los cantantes continuaron con las bromas sobre ese momento en el que terminaron, pues se dieron cuenta que a ambos les gustaban ‘los chacales’.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
