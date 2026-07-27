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Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”

El actor y productor fue eliminado tras perder el juego de extinción contra Azalia

Julio 27, 2026 • 
Alejandro Flores
bobby larios.jpg

Bobby Larios

Captura Survivor / Instagram

Bobby Larios perdió el juego de extinción en la primera semana de “Survivor”.

En un reñido duelo contra Azalia, el ex de Niurka no pudo completar el juego de destreza en el que tenían que formar una torre de cubos para luego equilibrarlo y dejarlo firme durante un par de segundos.
Azalia completó el reto mientras que Bobby se desesperó y se quedó a la mitad.
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Larios se despidió así del reality show en el que se dijo “traicionado” por algunos de sus compañeros.

La lesión de Bobby Larios

El actor, productor y empresario, sin embargo, hizo una transmisión en vivo después de la eliminación en la que se mostró agradecido con el proyecto.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Alejandro Flores

Lamentablemente mostró que además de eliminado también salió con una lesión.

“Se me abrió la calvícula”, dijo Bobby al tiempo que mostraba esa parte de su cuerpo en la que efectivamente se veía una protuberancia, al parecer un hueso que no está en su sitio.

Larios explicó que una vez que llegué a casa comenzará a consultar médicos para saber exactamente la gravedad de esta lesión, que es vieja pero se agudizó con las pruebas a las que se sometió en Survivor.

“Se me desprendió la clavícula frontal junto con el hombro y yo creo que me voy a someter a una operación”

Survivor México
 bobby Larios
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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