Bobby Larios sale de Survivor con una impactante lesión: “Me tengo que someter a una operación”

Bobby Larios perdió el juego de extinción en la primera semana de “Survivor”.

En un reñido duelo contra Azalia, el ex de Niurka no pudo completar el juego de destreza en el que tenían que formar una torre de cubos para luego equilibrarlo y dejarlo firme durante un par de segundos.

Azalia completó el reto mientras que Bobby se desesperó y se quedó a la mitad.

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Larios se despidió así del reality show en el que se dijo “traicionado” por algunos de sus compañeros.

La lesión de Bobby Larios

El actor, productor y empresario, sin embargo, hizo una transmisión en vivo después de la eliminación en la que se mostró agradecido con el proyecto.

Lamentablemente mostró que además de eliminado también salió con una lesión.

“Se me abrió la calvícula”, dijo Bobby al tiempo que mostraba esa parte de su cuerpo en la que efectivamente se veía una protuberancia, al parecer un hueso que no está en su sitio.

Larios explicó que una vez que llegué a casa comenzará a consultar médicos para saber exactamente la gravedad de esta lesión, que es vieja pero se agudizó con las pruebas a las que se sometió en Survivor.