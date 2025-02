Wendy Guevara le dice sus verdades a Gomita y Ricardo Peralta: “Las cosas como son”

En el pódcast de Karime Pindter, Wendy Guevara y Nicola Porcella hablaron de todo y de todos.

Ya pasaron varios meses desde “La Casa de los Famosos”, pero los estragos en la fama de Gomita y Ricardo Peralta perduran, luego de que ellos se creían los más “poderosísimos” del reality show.

Tras salir y enfrentar el rechazo del público, varios integrantes del Team Tierra se justificó al decir que todo se trató de un show, y lo que demostraron dentro de la casa, no los refleja en su esencia.

Pero a decir de Wendy, ese tipo de justificación es una mentira: “Se hacen las buenas personas y los que digan ‘ay, no, es que no eres la persona que eres ahí adentro’... ¡No, sí eres!”

La ganadora de la primera temporada, Wendy Guevara, decidió decirles sus verdades y aclarar algunos asuntos. Por ejemplo, mencionó que Gomita publicó una canción donde decía que la corrieron de la agencia de management donde está Wendy por no juntarse con Karime en “La Casa de los Famosos”.

“A mí no me cae mal Gomita, pero en su canción dice que Agustín resultó ser un patán porque no le hizo caso, pero eso no es ser patán”.

Sin embargo, Wendy le recordó a Gomita lo que realmente pasó: “La corrieron de la agencia porque se fue con un cliente de Joel y lo brincó. Otra cosa, le mandó audios a una persona hablando mal de Joel, por eso la corrieron”.

Wendy Guevara también recordó otra anécdota de Gomita, quien nunca ocultó su interés por Agustín Fernández.

Y es que Wendy reveló que El Borrego Nava le dijo que Gomita le preguntó si realmente ella y Nicola lo habían corrido de su casa, pues ella estaba dispuesta a llevárselo a su casa.

“Los más poderosísimos”, era la frase favorita de Ricardo Peralta al describir el apoyo que él creía tener del público, por lo que así convencía a Sian Chiong sobre juntarse con él y el equipo Tierra.

Sin embargo, a decir de Wendy Guevara, el error de Ricardo fue decir que ese tipo de frases no saldrían al aire y la gente no se enteraría : "¿Dónde cabe en la cabeza, qué pendejez decir ‘yo sé que esto no lo van a pasar’?”.