Victoria Ruffo sale en defensa de Eugenio Derbez tras señalamientos de “NO APOYAR” a Aislinn

“Los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. Se pasan”.

No es sorpresa para nadie que cuando la prensa cuestiona a Victoria Ruffo sobre su ex, Eugenio Derbez, ella no duda en despotricar y hablar su verdad y mal del padre de su hijo José Eduardo. Sin embargo, esta vez fue diferente.

Como pocas veces, salió en su defensa luego del que considera un ataque desmedido ante lo que muchos usuarios en redes sociales señalaron como nulo apoyo a su hija Asilinn.

Y es que la hija mayor de Eugenio dio a conocer que su madre, Gabriela Michel, había muerto víctima de un infarto. En sus redes sociales, Aislinn agradeció las muestras de cariño y pidió a sus seguidores que respetaran su duelo.

Asimismo, Eugenio daba a conocer su emoción por estar en los premios Emmy acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo. El comediante se mostró alegre, lo que generó críticas en su contra.

Ahora, por medio de una entrevista con ‘De Primera Mano’, Ruffo reaccionó a las críticas y tajante defendió a su expareja.

“La muerte de la mamá los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. Se pasan”, dijo la llamada ‘Queen’.

Y ante de la pregunta de si ha hablado con Aislinn, Ruffo destacó que no, pero manifestó que ante los medios de comunicación, le envió un mensaje.

“Yo no he hablado con ella, pero por medio de las cámaras le mandé un mensaje de solidaridad y de que ojalá encuentre resignación pronto porque perder a una mamá es bien difícil”.

En tanto, la actriz recordó su propia experiencia ante la pérdida de su madre, doña Guadalupe Moreno, quien murió en 2023.

“Todavía no lo supero, todos los días me acuerdo de mi mamá, todos los días quisiera haber estado más tiempo con ella, abrazar más, besarla más, pero dentro de todo estoy tranquila porque mi mamá ya estaba grande, 89 años, ya había vivido todo, y pues lo lógico es que vayan los padres primero. Pero a tus papás nunca los superas, jamás los vas a superar”, finalizó.

