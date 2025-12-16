Suscríbete
Famosos

Victoria Ruffo sale en defensa de Eugenio Derbez tras señalamientos de “NO APOYAR” a Aislinn

Ante la muerte de Gabriela Michel, el comediante estaba en una entrega de premios.

Diciembre 16, 2025 • 
Ericka Rodríguez
victoria ruffo eugenio derbez

Victoria Ruffo se pronunció a favor de Eugenio Derbez.

Getty Archivo, Instagram

“Los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. Se pasan”.

No es sorpresa para nadie que cuando la prensa cuestiona a Victoria Ruffo sobre su ex, Eugenio Derbez, ella no duda en despotricar y hablar su verdad y mal del padre de su hijo José Eduardo. Sin embargo, esta vez fue diferente.

Como pocas veces, salió en su defensa luego del que considera un ataque desmedido ante lo que muchos usuarios en redes sociales señalaron como nulo apoyo a su hija Asilinn.

Y es que la hija mayor de Eugenio dio a conocer que su madre, Gabriela Michel, había muerto víctima de un infarto. En sus redes sociales, Aislinn agradeció las muestras de cariño y pidió a sus seguidores que respetaran su duelo.

Asimismo, Eugenio daba a conocer su emoción por estar en los premios Emmy acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo. El comediante se mostró alegre, lo que generó críticas en su contra.

Ahora, por medio de una entrevista con ‘De Primera Mano’, Ruffo reaccionó a las críticas y tajante defendió a su expareja.

“La muerte de la mamá los agarró a todos desprevenidos, no era de esperarse, aparte muy joven. Se pasan”, dijo la llamada ‘Queen’.

Y ante de la pregunta de si ha hablado con Aislinn, Ruffo destacó que no, pero manifestó que ante los medios de comunicación, le envió un mensaje.

